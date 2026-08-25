Miss Italia Calabria 2026: Alessandra Romano vince a Torano Castello

Torano Castello, un borgo incastonato nel cuore della Media Valle del Crati, ha nuovamente brillato sotto i riflettori grazie alla selezione di Miss Italia Calabria 2026. Per il quarto anno consecutivo, questo gioiello calabrese ha ospitato una delle tappe più attese del concorso di bellezza più longevo e amato d’Italia.

La serata ha visto il trionfo di Alessandra Romano di Lauropoli, che ha conquistato la fascia di Miss Città di Torano Castello 2026, ottenendo così il pass per le finali regionali. Sul podio anche Matilde Comparatore di Locri, seconda classificata con la fascia di Miss Givova, e Greta Panciotto di Mirto, terza classificata con la fascia di Miss Framesi.

Un evento che va oltre la passerella

Miss Italia Calabria non è solo un concorso di bellezza, ma un progetto che unisce spettacolo, promozione e valorizzazione del territorio. A Torano Castello, questo concorso ha saputo mettere in luce non solo le aspiranti miss, ma anche le ricchezze culturali, storiche e gastronomiche del borgo.

Il borgo, adagiato a circa 370 metri sul livello del mare, domina il paesaggio circostante con i suoi luoghi simbolo: dalla Chiesa Matrice di San Biagio al Convento di Sant’Antonio, dalla Chiesa di San Giovanni alla Chiesa di San Pietro. Un patrimonio che si arricchisce con la Porta del Vaglio, il Museo Archeologico, la Torre Bizantina e gli Archi di Santa Barbara.

La squadra dietro le quinte

Prima ancora delle fasce e dei riflettori, c’è una squadra che lavora instancabilmente per trasformare ogni tappa in un grande evento. Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, esclusivisti regionali di Miss Italia e titolari della Carli Fashion Agency, guidano un progetto che coinvolge amministratori, partner, professionisti, tecnici e volontari.

“Siamo particolarmente felici di essere tornati a Torano Castello”, affermano Linda Suriano e Carmelo Ambrogio. “Qui abbiamo trovato negli anni una comunità calorosa e accogliente. Quando un evento riesce a tornare nello stesso luogo per più edizioni significa che si è instaurato un legame sincero.”

Un salto indietro nel tempo

Miss Italia Calabria 2026 ha scelto gli anni ’90 come filo conduttore dell’edizione, riportando sul palco atmosfere, suoni e immagini di un decennio che ha segnato profondamente un’intera generazione. Un omaggio al passato con lo sguardo rivolto al presente, che ha reso la serata ancora più speciale.

Tra i partner storici della manifestazione c’è Carlomagno Auto, presenza costante al fianco del concorso regionale e delle sue protagoniste lungo l’intero tour. A dare voce e continuità al racconto sono invece i media partner Esperia TV, Jonica Radio TV e Jonica Radio FM 90.2.

Torano Castello, con la sua forte vocazione agricola ed enogastronomica, rientra nell’area di produzione dell’Olio extravergine di oliva Bruzio DOP – Valle Crati, una delle espressioni più autentiche delle produzioni di qualità calabresi. Un contesto che ha reso la tappa di Miss Italia Calabria 2026 un evento unico, capace di unire bellezza, tradizione e promozione del territorio.