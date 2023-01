Il catarro nelle orecchie è una fastidiosa problematica che colpisce sia bambini che adulti e crea diversi disagi fisici e anche mentali. E’ possibile provare diversi rimedi naturali, come quelli della nonna, per riuscire a curare il catarro nelle orecchie e stapparle.

Ecco alcuni rimedi naturali per stappare le orecchie.

Come stappare le orecchie dal catarro: rimedi naturali

ll catarro nelle orecchie è chiamato in gergo medico otite media diffusa. Questo significa che, quando si manifesta, avverte che c’è un’infiammazione in corso. Si tratta di una problematica molto diffusa che può colpire adulti e bambini ma non comporta danni gravi e può essere curata anche senza farmaci. Scopriamo alcuni dei più efficaci rimedi naturali per riuscirci.

Nella maggior parte dei casi, perlomeno nei pazienti che non hanno un quadro clinico delicato, il catarro nelle orecchie non presenta dolori o febbre. Solitamente, si avverte una minore percezione dei suoni, ovvero un abbassamento temporaneo dell’udito e, in alcuni casi, vertigini e nausea.

Fortunatamente, sono diversi i rimedi naturali efficaci per contrastare l’otite media diffusa.Tra i vecchi consigli della nonna, il primo è senza ombra di dubbio quello che prevede l’utilizzo dell’olio di oliva.

Questo deve essere riscaldato leggermente perché aiuterà a sciogliere il muco. In alternativa, potete usare l’olio di mandorle. Dopo aver scaldato l’uno o l’altro prodotto, fate scivolare qualche goccia all’interno del canale uditivo, mettendo un batuffolo di cotone imbevuto a chiusura. Tenete in posa per almeno dieci minuti.

Un’altra valida soluzione, sempre sfruttando il potere del calore, è l’oleolito di camomilla, che vanta anche proprietà antinfiammatorie. Utile e funzionante anche un composto da preparare con l’argilla tiepida.

Con proprietà antisettiche e battericide, svolge un’azione espettorante dei fluidi verso l’esterno.

Molto efficaci sono anche alcuni oli essenziali, soprattutto quelli di eucalipto, tea tree oil, pino, timo e menta. Utilizzateli per fare i suffumigi perché hanno tutti proprietà fluidificanti, antisettiche ed espettoranti.

Bevande calde e tisane per combattere il catarro nell’orecchio

Un altro consiglio molto utile per combattere il catarro nell’orecchio è quello di consumare molte tisane ben calde, con l’aggiunta di almeno un cucchiaino di miele. Via libera anche alle zuppe e alle minestre e a tutto ciò che è liquido e caldo. Aumentate anche il consumo di alimenti ricchi di vitamina C, utile per innalzare in modo naturale le difese immunitarie.