Dieta di Fiorello: i benefici della dinner cancelling

Chi vede la trasmissione di Fiorello tutte le mattine in onda in televisione, si sarà reso conto della trasformazione fisica subita dal popolare showman che si mantiene in forma grazie a un regime molto particolare che segue. La dieta di Fiorello è infatti nota come dinner cancelling di cui qui si spiega il funzionamento e anche i vantaggi.

Dieta di Fiorello

Il noto showman della televisione italiana è in uno stato di ottima forma, come si vede ogni mattina con il suo programma. Il merito è della dieta di Fiorello che segue con risultati buoni. Ha deciso di tornare in forma seguendo il regime ideato e messo in atto da Dieter Grabbe, un professionista in tal settore.

Un regime che affonda le sue radici nel digiuno intermittente e, che in base ai risultati ottenuti dallo stesso conduttore, permette di accelerare e rafforzare il metabolismo basale in modo che l’organismo possa attingere le riserve di cui ha bisogno dalle riserve del grasso e degli zuccheri. In questo modo si permette all fisico di riposare bene e di migliorare il proprio ritmo circadiano sonno-veglia.

Un regime come la dinner cancelling, ovvero la dieta di Fiorello, è consigliato a chiunque voglia perdere peso, anche se vi sono alcuni soggetti come i bambini e le donne in gravidanza, a cui non è particolarmente raccomandata. Come sempre, è bene affidarsi agli esperti del settore per tornare in forma e trovare un regime adatto a ciascuno.

Per ottenere i massimi benefici dalla dieta di Fiorello bisogna ovviamente seguire una alimentazione corretta e sana con un regime che sia equilibrato unendo anche attività fisica. Bisogna poi evitare le abbuffate sia prima che durante il digiuno. In base a quanto afferma Grabbe, è un regime da seguire per 2-3 giorni alla settimana, permettendo, come è successo a Fiorello, di perdere fino a 10 chili in poco tempo.

Dieta di Fiorello: come funziona

Nota anche come dinner cancelling, la dieta di Fiorello è un regime che ha permesso al noto showman di perdere parecchio peso. Come si intuisce dal nome, questa dieta cancella la cena, ovvero l’ultimo pasto della giornata. In base a questo schema alimentare, infatti, non si può assumere cibo tra le 17 e le 8 del mattino.

Non ci sono particolari limitazioni al tipo di alimenti da assumere, ma l’efficacia di questo regime è dato sicuramente dalle ore di digiuno. Non ci sono indicazioni ben precise riguardo gli alimenti e le quantità di cibi da consumare. La cosa importante è che sia bilanciata ed equilibrata, quindi adatta per perdere peso nel modo giusto.

Nella dieta di Fiorello non mancano alimenti come frutta, verdura, proteine e cereali. Bisogna cercare di limitare l’assunzione di alimenti come zuccheri, grassi, condimenti e dolci, così come è altrettanto importante cercare di non abbuffarsi e non esagerare con le porzioni di carboidrati quali pane e pasta.

In questa dieta l’ultimo pasto della giornata andrebbe consumato intorno alle 17 e dovrebbe essere a base di uno sputino leggero come un frutto oppure uno yogurt in modo da placare il senso di fame soprattutto negli orari serali. Durante le ore di digiuno è possibile consumare delle bevande che non siano caloriche come l’acqua e le tisane che hanno anche proprietà depuranti.

