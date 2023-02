Come usare Olaplex 8? La guida step by step

Olaplex è il marchio cosmetico più famoso al mondo, soprattutto per la cura dei capelli. Uno degli ultimi prodotti Olaplex è la crema per capelli N.8. Vediamo come usare la nuova maschera per capelli danneggiati di Olaplex con questa guida step by step.

Come usare Olaplex N.8

Olaplex N.8 Bond Intense Moisture Mask è una maschera riparatrice 4 in 1 altamente concentrata. Questa tipologia di maschera per capelli apporta idratazione intensa ai capelli danneggiati donando loro lucentezza e struttura in modo istantaneo.

La chiave dell’efficacia di questa maschera? La sua formula altamente concentrata permette un assorbimento profondo nei capelli per riparare a fondo i danni, senza appesantirli. Il No.8 serve a sollevare, lisciare e ravvivare i capelli, con **94% degli utenti che riferiscono di vedere più corpo dopo il trattamento.

Inoltre, con la formula senza solfati e parabeni della maschera, Olaplex mette la salute dei tuoi capelli al primo posto, fornendo una soluzione delicata ma efficace per tutti i tipi di capelli.

Olaplex N.8: come utilizzarla

Il trattamento Olaplex N.8 per capelli è ideale da fare una volta a settimana in alternativa all’Olaplex N.5 Bond Maintenance Conditioner, per maggiore idratazione, corpo e lucentezza. Ecco la guida step by step:

Effettuate uno shampoo con N.4 Bond Maintenance Shampo.

Applicate Olaplex N.8 Bond Intense Moisture Mask, dalle lunghezze alle punte (1 pump per capelli corti, 2 pumps per capelli di media lunghezza, 3 pumps per capelli lunghi) e con parsimonia sulle radici. Lasciate in posa almeno 10 minuti. Risciacquate completamente e procedete con lo styling modellando a vostro piacimento.

Olaplex è sinonimo di garanzia e qualità, l’unico vero trattamento professionale per capelli da utilizzare anche a casa. Clicca la sezione Shop del nostro sito ufficiale, ti guideremo all’acquisto del kit più adatto alle tue esigenze.

Il loro nuovo No.8 Intense Moisture Mask ti permette di ravvivare, riparare e idratare le tue ciocche nel comfort di casa tua! Che tu abbia bisogno di una rinfrescata veloce o di una riparazione profonda, la maschera No. 8 è l’alleato ideale. Con le formule brevettate dei prodotti Olaplex per la creazione di legami in un prodotto altamente concentrato.