Lo zenzero fresco è un prodotto davvero ricco di benefici e i suoi impieghi sono numerosi. Scopriamo insieme quali sono i modi migliori per usarlo e sfruttare a pieno tutte le sue straordinarie proprietò per la salute.

Mangiare un pezzettino di zenzero fresco

Uno dei migliori modi per utilizzare lo zenzero fresco consiste senza alcun dubbio nel mangiarne un pezzettino. In questo caso, è semplicemente necessario tagliare una fettina dalla radice e mangiarla dopo un pasto abbondante per riuscire a digerire meglio e rapidamente.

Questo rimedio è utile anche per combattere problemi quali mal di gola, raffreddore e tosse in quanto lo zenzero aiuta a sciogliere il catatarro.

Chi non vuole mangiare la radice, può anche semplicemente masticare lo zenzero senza mangiarlo.

In questo caso, il vantaggio principale che si ottiene consiste nel riuscire a contrastare problemi di nausea e anche il malessere che si può soffrire a causa del mal d’auto e del mal di mare.

Masticare lo zenzero fresco permette anche di combattere il problema dell’alito cattivo.

Tisane e infusi con lo zenzero fresco

Lo zenzero fresco è un prodotto molto utile anche per realizzare deliziose e benefiche tisane.

Questa radice, infatti, è spesso un ingrediente di infusi e decotti in quanto regala dei benefici importanti per la salute ed ha un sapore molto gradito.

Queste bevande sono in grado di offrire un potere spasmolitico e carminativo, di conseguenza spesso vengono bevute dopo pasti molto abbondanti per migliorare la digestione in maniera naturale.

Tisane allo zenzero fresco sono anche utili per combattere i malanni invernali quali raffreddore, influenza e mal di gola.

Zenzero fresco grattugiato

Lo zenzero fresco grattugiato è molto apprezzato in cucina e si utilizza in svariate maniere. Questo alimento è infatti impiegato in zuppe, insalate e verdure allo scopo di dare gusto e sapore. Alcuni amano aggiungerlo anche al riso per stimolare l’assorbineto degli zuccheri.