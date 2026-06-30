Lezione di yoga a Parco Alessandrina Ravizza per il benessere mentale

La cura del benessere psicofisico non si ferma con la stagione estiva: un pomeriggio dedicato allo yoga all’aperto offre l’opportunità di coltivare serenità e attenzione in un contesto informale. L’evento si svolge a Milano, presso Parco Alessandrina Ravizza e vuole essere un invito alla cittadinanza a prendersi una pausa concreta per la propria salute mentale. La sessione è pensata per partecipanti di ogni livello e non richiede esperienza pregressa.

La lezione è programmata per Thursday, August 27 • 7 PM – 8:30 PM e durerà un’ora e mezza, in presenza. Si tratta di un appuntamento organizzato da Peso Positivo – Associazione F. Peppino Fumagalli, che mira a promuovere pratiche di benessere accessibili e comunitarie. L’atmosfera informale del parco favorisce il contatto con la natura e supporta l’intento di riportare attenzione al proprio corpo e al respiro.

Luogo e orario dell’incontro: Parco Alessandrina Ravizza, Milano

Il ritrovo è fissato al Parco Alessandrina Ravizza situato in Viale Toscana, 20136 Milano. La posizione immersa nel verde è ideale per una sessione di yoga che combina movimento e rilassamento. L’orario scelto, dalle 19:00 alle 20:30, sfrutta il calo della temperatura serale per rendere la pratica più piacevole e meno affaticante rispetto alle ore centrali del giorno.

Essendo un evento in presenza, è consigliabile arrivare qualche minuto prima per sistemare il tappetino e adattarsi all’ambiente: l’organizzazione provvede a indicazioni sul punto d’incontro e, quando necessario, a supporto logistico per i partecipanti. L’evento non prevede prenotazioni obbligatorie nella comunicazione pubblica, ma può essere utile verificare eventuali aggiornamenti tramite i canali dell’associazione.

Obiettivi della pratica: equilibrio, leggerezza e presenza

La proposta si concentra su tre obiettivi pratici e concreti. Il primo è favorire l’equilibrio mentale e corporeo attraverso sequenze dolci e adattabili: posture semplici combinate con la respirazione guidata aiutano a ridurre la tensione fisica e lo stress percepito. Il secondo obiettivo è restituire un senso di leggerezza inteso come minor carico emotivo e maggiore fluidità nei movimenti quotidiani. Infine, è promosso il valore della presenza esercizi di consapevolezza che riportano l’attenzione al qui e ora, utili per contrastare pensieri ricorrenti o ansia.

In termini pratici, la lezione integra lavoro sul respiro, movimenti di mobilità articolare e posture rigenerative. L’approccio è inclusivo: gli insegnanti propongono varianti e ausili per rendere ogni posizione accessibile, ribadendo l’importanza di ascoltare il proprio corpo. Questo aiuta a trasformare la pratica in una risorsa concreta per la gestione quotidiana delle emozioni.

Respirazione guidata e consapevolezza

Una parte fondamentale della sessione riguarda il respiro considerato uno strumento immediatamente disponibile per regolare lo stato emotivo. Con tecniche di respirazione guidata, i partecipanti apprendono come usare il respiro per ridurre l’attivazione fisiologica e aumentare la calma. In questo contesto, il termine consapevolezza viene utilizzato per indicare l’attenzione intenzionale al corpo e ai segnali interni senza giudizio.

Per chi è pensato l’evento e come prepararsi

La lezione è rivolta a chi desidera prendersi cura della propria salute mentale in modo semplice e accessibile: principianti, persone con esperienza di yoga e chiunque cerchi un momento di pausa rigenerante. Non sono richieste competenze specifiche; è sufficiente portare un tappetino, indossare abiti comodi e, se necessario, una bottiglia d’acqua.

Partecipare a una sessione all’aperto comporta alcune precauzioni pratiche: è consigliato controllare il meteo, dotarsi di protezione solare se necessario e rispettare gli spazi degli altri partecipanti per mantenere un clima sereno. L’organizzazione suggerisce di arrivare con anticipo per sistemarsi e ascoltare le brevi istruzioni iniziali.

Questo incontro è un esempio di iniziativa che unisce attività fisica e benessere mentale in uno spazio pubblico urbano, promuovendo la cura di sé come pratica collettiva. Partecipare vuol dire sperimentare tecniche semplici e applicabili anche nella routine quotidiana per sostenere equilibrio ed energia emotiva.