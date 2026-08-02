Corso ayurveda a Faido: equilibrio psico-fisico e rimedi naturali

In un’epoca in cui il ritmo frenetico della vita moderna ci allontana sempre più dall’equilibrio naturale, l’ayurveda offre un approccio olistico per ritrovare armonia tra corpo, mente e spirito. Questo antico sistema di guarigione, nato in India migliaia di anni fa, considera la salute come uno stato di benessere completo, non semplicemente come assenza di malattia.

Il corso proposto a Faido, in programma per il 18 rappresenta un’opportunità unica per esplorare i principi fondamentali dell’ayurveda e imparare a integrarli nella vita di tutti i giorni. Guidati dall’esperta Gaetana Camagni i partecipanti scopriranno come personalizzare il proprio percorso di benessere in base alla propria unicità bioenergetica espressa attraverso i dosha.

Un approccio personalizzato al benessere

Il corso si articola in una giornata intensiva, dalle 9:00 alle 15:40 presso l’Ostello dei Cappuccini a Faido. Durante la sessione, i partecipanti riceveranno indicazioni personalizzate su vari aspetti della vita quotidiana, tra cui alimentazioneritmi giornalieri (dinacharya), rimedi naturaliautomassaggiopratiche di yogatecniche di respirazione e meditazione.

Questi strumenti, radicati nella tradizione ayurvedica, sono progettati per sostenere la vitalità la chiarezza mentale e la serenità interiore. Ogni partecipante avrà l’opportunità di scoprire come adattare queste pratiche al proprio stile di vita, creando un equilibrio psico-fisico duraturo.

Dettagli pratici e iscrizione

Il corso, identificato con il codice 26/27A-BEN-192-0004 è rivolto a tutti coloro che desiderano approfondire la conoscenza dell’ayurveda e applicarne i principi nella vita quotidiana. La quota di partecipazione è di CHF 90 e l’iscrizione è possibile selezionando un’opzione di pagamento tra quelle disponibili.

Per ulteriori informazioni e per procedere con l’iscrizione, è possibile contattare Cinzia Scagliarini Zanzi al numero +41 76 792 06 94 o via email all’indirizzo [email protected]. La sede del corso, l’Ostello dei Cappuccini si trova in Via Canton Lucerna 7, 6760 Faido.

Questo corso rappresenta un passo significativo verso la scoperta di un benessere autentico e duraturo, offrendo strumenti pratici e personalizzati per migliorare la qualità della vita. Non perdere l’occasione di immergerti nel mondo dell’ayurveda e di ritrovare l’armonia perduta.