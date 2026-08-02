Come i cosmetici possono influenzare la salute degli occhi e peggiorare l’occhio secco

L’uso di cosmetici è una pratica quotidiana per molte persone, ma pochi sanno che alcuni prodotti possono influenzare la salute degli occhi, soprattutto per chi soffre di sindrome da occhio secco. Il Regolamento (CE) n. 1223/2009 garantisce la sicurezza dei cosmetici nell’Unione Europea, ma è importante conoscere i rischi e adottare le giuste precauzioni.

La sindrome da occhio secco è una malattia multifattoriale che colpisce la superficie oculare, causando secchezza, bruciore e irritazione. I cosmetici possono peggiorare questa condizione, soprattutto se non vengono applicati correttamente o se contengono ingredienti aggressivi.

I rischi dei cosmetici per gli occhi

I prodotti cosmetici che vengono applicati vicino agli occhi, come eyelinermascaraombretti e creme possono migrare verso la superficie oculare, causando infiammazione, irritazione e lesioni. In particolare, i mascara a base acquosa possono essere facilmente contaminati da batteri e funghi, mentre i prodotti waterproof contengono una maggiore quantità di cera che può occludere le ghiandole di Meibomio.

Le ciglia finte e le colle utilizzate per applicarle possono causare dermatiti da contatto e reazioni allergiche, peggiorando la blefarite. Anche le soluzioni struccanti possono penetrare nell’occhio, causando rossore e bruciore.

I rischi meccanici

L’uso di cosmetici può comportare anche rischi meccanici, come lesioni causate dallo spazzolino del mascara o dalla rimozione impropria delle ciglia finte. Inoltre, l’uso combinato di cosmetici e lenti a contatto può aumentare il disagio e la secchezza oculare.

Consigli per un uso sicuro dei cosmetici

Per chi soffre di occhio secco o disfunzione delle ghiandole di Meibomio, è importante seguire alcune precauzioni. Ad esempio, applicare eyeliner e ombretto fuori dalla linea delle ciglia e il mascara solo sulla punta delle ciglia superiori. È fondamentale rimuovere sempre bene il trucco prima di coricarsi e prima di togliere le lenti a contatto.

Un altro consiglio utile è l’uso di uno scrub delicato per la pulizia del bordo palpebrale, da effettuare 1 o 2 volte alla settimana. Questo aiuta a rimuovere i residui di trucco e a mantenere la zona pulita e sana.