Diventa esperto WELL AP: il corso per progettare spazi salubri e sostenibili

Nel panorama delle certificazioni per edifici sostenibili, il WELL Building Standard rappresenta una rivoluzione. A differenza degli standard tradizionali, che si concentrano principalmente sull’efficienza energetica, WELL pone l’accento sul benessere delle persone che vivono e lavorano negli spazi costruiti.

Il corso per diventare WELL Accredited Professional (WELL AP) è progettato per formare esperti capaci di applicare questo protocollo innovativo. La formazione si articola in 14 ore di lezioni online, suddivise in quattro giornate: 10, 11, 17 e 18, dalle 9.00 alle 12.30.

I pilastri del benessere secondo WELL

Il protocollo WELL si basa su tre pilastri fondamentali: AriaAcqua e Nutrimento. Questi elementi agiscono direttamente sulla biologia umana, migliorando la qualità della vita all’interno degli edifici. Il corso approfondisce le strategie per garantire una ventilazione adeguata, la filtrazione dell’aria e il controllo dei contaminanti volatili.

Un altro aspetto cruciale è la qualità dell’acqua potabile e il monitoraggio della legionella. Inoltre, vengono analizzate le politiche per promuovere l’idratazione e la gestione delle allergie negli spazi comuni. La trasparenza alimentare e la gestione delle allergie sono temi centrali nel modulo dedicato al nutrimento.

L’ambiente fisico e il comfort degli utenti

Il design degli spazi influisce profondamente sul ritmo circadiano, l’attività fisica e la percezione termica. Il corso esplora come la luce naturale e artificiale possa essere gestita per supportare il sistema circadiano, ridurre l’abbagliamento e migliorare il comfort visivo.

L’ergonomia delle postazioni di lavoro e l’accessibilità sono temi chiave nel modulo dedicato al movimento. Vengono inoltre analizzate le strategie per incentivare l’attività fisica e garantire un comfort termico ottimale, con zone termiche indipendenti e controllo dell’umidità.

Comfort acustico e gestione del rumore

Il comfort acustico è un altro aspetto cruciale per il benessere degli utenti. Il corso approfondisce le tecniche per migliorare l’acustica interna, utilizzare barriere sonore e mascherare il rumore, creando ambienti più silenziosi e confortevoli.

Materiali, mente e comunità

La scelta dei materiali è fondamentale per garantire la sicurezza e il benessere degli utenti. Il corso analizza le restrizioni sulle sostanze chimiche pericolose e le strategie per gestire i rifiuti tossici. La biofilia, l’integrazione della natura negli spazi interni, è un tema centrale nel modulo dedicato alla mente.

Vengono inoltre esplorate le politiche per la salute mentale, la gestione dello stress e la creazione di spazi di rigenerazione. L’inclusività e l’accessibilità universale sono temi chiave nel modulo dedicato alla comunità, insieme alle politiche per la famiglia e la trasparenza organizzativa.

Il processo di certificazione WELL

Il corso fornisce una panoramica completa del processo di certificazione WELL, dalla piattaforma online alla documentazione richiesta. Viene illustrato il ruolo del WELL AP e del WELL Performance Testing Agent con un focus sui test strumentali per aria, acqua, luce e rumore.

Viene inoltre spiegato il sistema di punteggio, basato su Preconditions e Optimizations e il processo di recertificazione e monitoraggio continuo. Al termine delle lezioni, è previsto un appuntamento online di ripasso con il docente, alcune settimane dopo l’erogazione del corso.

Il corso è tenuto da Alessandro Speccher e si svolge in lingua italiana con dispense in lingua inglese. Il costo è di € 350,00 + iva per i soci GBC Italia/Chapter e di € 450,00 + iva per i non soci. Per iscriversi, è necessario compilare il modulo di iscrizione e inviarlo a formazione@.

Per i professionisti che frequentano il corso e non sono già aderenti a un Chapter, è offerta la possibilità di aderire gratuitamente per l’anno in corso. L’anno seguente, la quota di adesione sarà di 50€ + iva.