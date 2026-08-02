Salubrità degli edifici: soluzioni innovative per combattere la Sindrome dell’Edificio Malato

In Italia, un problema silenzioso ma diffuso sta mettendo a rischio la salute di milioni di persone: oltre il 30% degli immobili residenziali non rispetta gli standard moderni di salubrità. Questo deficit si traduce in una serie di disturbi cronici, noti come Sindrome dell’Edificio Malato (Sbs) che colpiscono tra il 15% e il 50% degli abitanti di questi edifici.

La Sindrome dell’Edificio Malato è caratterizzata da sintomi come cefalee ricorrenti, stanchezza inspiegabile, irritazione delle mucose e patologie respiratorie. Questi disturbi sono spesso legati a una scarsa ventilazione o isolamento degli edifici, che favoriscono l’accumulo di inquinanti indoor. Un’analisi del settore della progettazione ha evidenziato la necessità di ripensare gli spazi abitativi, ponendo al centro il benessere delle persone.

Il ruolo dell’architettura nel miglioramento della qualità della vita

Alessandro Panci, presidente del Consiglio nazionale degli architetti sottolinea l’importanza di progettare edifici che vadano oltre la semplice funzionalità. “Le nostre case non possono più essere semplici contenitori di metri quadrati, ma devono diventare luoghi capaci di accogliere, proteggere e promuovere il benessere di chi le abita”, afferma Panci. La ristrutturazione degli edifici deve quindi mirare a ridurre l’inquinamento indoor e garantire standard tecnologici avanzati, superando un approccio normativo che spesso trascura la biologia e la qualità degli ambienti di vita.

Questa visione trova immediata applicazione pratica nell’offerta industriale e tecnologica del settore. Soluzioni innovative come i sistemi di ventilazione meccanica controllata i materiali edili a zero emissioni e i dispositivi domotici intelligenti per la purificazione e il monitoraggio della qualità dell'aria stanno rivoluzionando il modo in cui viviamo. Queste tecnologie non solo migliorano il comfort abitativo, ma contribuiscono anche a prevenire i disturbi legati alla Sindrome dell’Edificio Malato.

Innovazione e tecnologia alla B-CAD 2026

Dal 4 al 6 settembre 2026, la manifestazione internazionale B-CAD di edilizia, architettura e design, in programma a Roma alla Nuvola di Fuksas sarà l’occasione per presentare queste soluzioni innovative. L’evento riunirà esperti del settore per discutere delle ultime tendenze e tecnologie nel campo della progettazione sostenibile e del benessere indoor.

Tra le soluzioni che verranno presentate, spiccano i sistemi di ventilazione meccanica controllata di ultima generazione che garantiscono un ricambio d’aria costante e filtrato, riducendo la concentrazione di inquinanti. Inoltre, i materiali edili a zero emissioni contribuiscono a creare ambienti più sani, privi di sostanze nocive. Infine, i dispositivi domotici intelligenti permettono di monitorare e regolare in tempo reale la qualità dell’aria, offrendo un controllo completo sull’ambiente domestico.

La B-CAD 2026 rappresenta un’opportunità unica per scoprire come l’innovazione tecnologica e l’architettura moderna possano contribuire a creare spazi abitativi più sani e sostenibili. Un passo fondamentale per affrontare la sfida della Sindrome dell’Edificio Malato e garantire il benessere delle future generazioni.