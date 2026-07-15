Corso di yoga gratuito a Belluno: scopri come partecipare

Le serate estive a Tisoi, in provincia di Belluno, si arricchiscono di un nuovo appuntamento dedicato al benessere psicofisico. Dal 17 giugno al 15 luglio 2026, ogni mercoledì dalle 18:30 alle 19:30, il campo sportivo di Tisoi ospiterà lezioni di yoga aperte a tutti.

Questo corso rappresenta un’occasione imperdibile per chi desidera avvicinarsi alla pratica dello yoga in un contesto naturale e rilassante, circondato dalla bellezza delle Dolomiti. Le lezioni sono completamente gratuite e non richiedono alcuna prenotazione, rendendole accessibili a chiunque voglia provare questa disciplina millenaria.

L’insegnante e le tecniche proposte

Le lezioni saranno tenute da Luisa Poto un’insegnante qualificata con una vasta esperienza in Hatha Yoga e Prema Vinyasa Yoga. Oltre alle tradizionali asana, Luisa guiderà i partecipanti in sessioni di meditazione e tecniche di respirazione fondamentali per raggiungere un equilibrio interiore.

L’Hatha Yoga è una forma di yoga che si concentra su posizioni fisiche e tecniche di respirazione, ideale per chi cerca un approccio equilibrato tra corpo e mente. Il Prema Vinyasa Yoga invece, unisce il movimento fluido delle asana con l’intenzione di coltivare amore e compassione verso se stessi e gli altri.

Dove e quando

Le lezioni si terranno presso il campo sportivo di Tisoi un luogo facilmente accessibile e immerso nel verde. Ogni mercoledì, dal 17 giugno al 15 luglio 2026, dalle 18:30 alle 19:30, i partecipanti potranno godere di un’ora di pratica guidata in un ambiente sereno e accogliente.

Non è necessario essere esperti di yoga per partecipare. Le lezioni sono adatte a tutti i livelli, dai principianti agli appassionati più esperti. L’unico requisito è la voglia di dedicare un po’ di tempo al proprio benessere, in un contesto che unisce sport e natura.

Come partecipare

Per partecipare alle lezioni di yoga a Tisoi, non è necessaria alcuna prenotazione. Basta presentarsi al campo sportivo con abbigliamento comodo e un tappetino da yoga. In caso di maltempo, è consigliabile verificare eventuali comunicazioni sull’eventuale annullamento delle lezioni.

Questa iniziativa è un’ottima occasione per scoprire i benefici dello yoga, migliorare la flessibilità, ridurre lo stress e trovare un momento di pace in mezzo alla frenesia quotidiana. Non perdere l’opportunità di praticare yoga in un contesto unico, circondato dalla natura e guidato da un’insegnante esperta.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare gli organizzatori tramite i canali ufficiali dell’evento. Non dimenticare di portare con te una bottiglia d’acqua e un asciugamano per rendere la tua esperienza ancora più piacevole.