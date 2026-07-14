Health & Wellbeing Map: la guida innovativa per il campus del Politecnico di Lecco

Al Politecnico di Lecco è stata presentata la Health & Wellbeing Map un’iniziativa innovativa che sta cambiando il modo di vivere il campus. Questa mappa interattiva identifica e collega 30 spazi strategici dedicati al benessere alla sostenibilità e alla qualità della vita di studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo.

L’obiettivo principale del progetto è valorizzare le risorse già presenti nel campus e integrarle in un percorso dedicato al benessere della comunità universitaria. La mappa si configura come una guida accessibile per vivere il campus in modo più consapevoleinclusivo e partecipato.

Gli spazi del benessere: da sport a cultura

La Health & Wellbeing Map include una vasta gamma di spazi dedicati a diverse attività. Tra le strutture sportive troviamo il Fit Center i campi da basket e volley e le aree per il tennis tavolo e il cornhole.

Per chi cerca momenti di riflessione e concentrazione, sono disponibili spazi come il Green Point e l’Humane Code Stone Circle. La mappa valorizza anche la cultura, con la biblioteca e la mostra permanente dedicata a Pier Luigi Nervi.

Non mancano le aree immersive e di connessione con la natura, come la Musical Forest e il Bamboo Garden. Inoltre, la mappa include servizi orientati alla sostenibilità quotidiana, come i punti di erogazione di acqua pubblica presenti nel campus.

L’identità visiva e la comunicazione

Particolare attenzione è stata riservata all’aspetto comunicativo dell’iniziativa. L’identità visiva è stata sviluppata da Mariia Astapova, Daria Bila, Luca Gomiero e Lucia Mazur, studenti della laurea triennale in Interaction Design. Il simbolo guida, un leaf-bird ispirato alla natura, identifica i 30 punti di interesse della Health & Wellbeing Map, rendendo la guida uno strumento intuitivo e facilmente consultabile.

Con questa iniziativa, il Politecnico di Lecco conferma il proprio impegno nel promuovere un modello di campus sempre più attento alla persona, favorendo l’equilibrio tra studio, lavoro, salute, sostenibilità e relazioni sociali.

Le parole di Sergio Brambilla

“La Health & Wellbeing Map è molto più di una semplice mappa: rappresenta la visione di un ambiente accogliente, inclusivo e rigenerativo”, dichiara Sergio Brambilla, referente per la sostenibilità del Polo di Lecco. “L’obiettivo è mettere in rete luoghi e opportunità già esistenti, aiutando studenti e personale a vivere il campus in modo più consapevole e a scoprire tutte le risorse che contribuiscono al loro benessere.”