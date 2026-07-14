Yoga al Castello di Romena: un’iniziativa estiva da non perdere

Il Castello di Romena, gioiello storico immerso nella natura, diventa quest’estate il palcoscenico di un’iniziativa unica: lezioni di yoga aperte a tutti. Un’occasione imperdibile per chi desidera praticare questa disciplina in un contesto suggestivo e ricco di storia.

L’iniziativa, che si svolge ogni lunedì di luglio e agosto, rappresenta un perfetto connubio tra benessere fisico e cultura. Il castello, con la sua atmosfera suggestiva, offre un’ambientazione ideale per chi cerca un’esperienza di yoga diversa dal solito.

Un’esperienza accessibile a tutti

Le lezioni, aperte a tutti i livelli sono un’opportunità per principianti e praticanti esperti di godere dei benefici dello yoga in un contesto unico. La prenotazione è obbligatoria e il costo è di 10 euro, che include anche il biglietto d’ingresso al castello.

L’appuntamento è fissato per le 18:15 di ogni lunedì. In caso di maltempo la lezione viene rimandata, garantendo così la sicurezza e il comfort di tutti i partecipanti.

Informazioni pratiche e contatti

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare Antonella Di Maggio al numero +39 339 404 1355, anche tramite WhatsApp. La disponibilità e la professionalità del team organizzativo assicurano un’esperienza serena e ben strutturata.

Il Castello di Romena, con la sua storia millenaria e la sua architettura affascinante, offre un contesto ideale per praticare yoga. Le lezioni si svolgono in spazi aperti, permettendo ai partecipanti di godere della bellezza del luogo e della tranquillità della natura circostante.

Un’opportunità per il benessere e la cultura

Questa iniziativa rappresenta un’ottima occasione per chi desidera unire il benessere fisico e mentale con la scoperta di un luogo storico. Lo yoga, con i suoi movimenti dolci e la sua attenzione alla respirazione, è una disciplina che può essere praticata da tutti, indipendentemente dall’età o dal livello di preparazione.

Il Castello di Romena, con la sua atmosfera suggestiva e la sua storia affascinante, è il luogo ideale per praticare yoga in un contesto di pace e tranquillità. Le lezioni, tenute da istruttori qualificati, offrono un’esperienza completa e gratificante per tutti i partecipanti.