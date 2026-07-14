Scopri le offerte mediche di SWICA per la gestione della salute in azienda

In un’epoca in cui il benessere sul lavoro è diventato una priorità, SWICA si distingue come un partner affidabile per le aziende svizzere che desiderano investire nella salute dei propri dipendenti. Con una serie di offerte mediche e di benessere, SWICA collabora con esperti del settore per fornire soluzioni su misura, adattate alle esigenze specifiche di ogni azienda.

La salute dei dipendenti non è solo un obbligo legale, ma anche un investimento strategico per le aziende. Un personale sano e motivato è infatti più produttivo e meno soggetto ad assenze per malattia. SWICA offre una gamma completa di servizi, dalla prevenzione alla gestione dello stress, per garantire che i dipendenti siano sempre al meglio della loro forma.

Programmi di prevenzione e check-up medici

Uno dei pilastri dell’offerta di SWICA è il check-up medico un servizio che permette ai dipendenti di conoscere i propri valori della salute attuali. Questo programma non solo sensibilizza sui fattori di rischio e sull’importanza di uno stile di vita sano, ma aiuta anche le aziende a identificare tempestivamente i rischi per la salute e a definire misure di gestione appropriate.

Un altro strumento innovativo è l’analisi della variabilità della frequenza cardiaca (HRV) che consente di monitorare il rapporto tra stress e rigenerazione. Grazie a un’app mobile, i dipendenti possono effettuare misurazioni autonome e seguire gli effetti delle misure adottate nel tempo.

Valutazione della forma fisica e della salute della schiena

La forma fisica è un altro aspetto cruciale del benessere sul lavoro. SWICA offre un check della forma fisica che include un Bodyscan 3D e un test standardizzato della mobilità e del fitness. Questo servizio permette ai dipendenti di valutare la propria condizione fisica e di ricevere una consulenza individuale da parte di esperti.

Le malattie dell’apparato locomotore sono tra le cause più frequenti di assenza dal lavoro. Per questo, SWICA propone un controllo della schiena utilizzando lo «SpinalMouse», uno strumento di misurazione computerizzato che analizza la forma della schiena e la mobilità di ogni segmento della colonna vertebrale. Durante la consulenza individuale, vengono proposti esercizi personalizzati per migliorare la salute della schiena.

Servizi specializzati per esigenze specifiche

SWICA offre anche servizi specializzati per esigenze particolari, come la visita di idoneità al lavoro notturno. Questo servizio è obbligatorio per legge per chi svolge 25 o più giorni di lavoro notturno e include una valutazione dello stato di salute, una visita medica e una consulenza personalizzata.

La vaccinazione contro l’influenza è un altro servizio importante, soprattutto durante la stagione influenzale. La vaccinazione non solo protegge chi la riceve, ma anche la sua cerchia privata e professionale, riducendo il rischio di assenze prolungate a causa delle complicazioni dell’influenza.

Per chi soffre di emicrania SWICA offre un programma di coaching personalizzato che aiuta a identificare i fattori scatenanti e a migliorare la qualità della vita. Il programma include un diario del dolore, una consulenza sui farmaci e esercizi di rilassamento.

Infine, SWICA propone un corso di primo soccorso per garantire che i dipendenti siano preparati ad agire in caso di emergenza. Il corso include una formazione pratica su modelli di simulazione e un certificato SRC (Swiss Resuscitation Council).

Con queste soluzioni innovative, SWICA si conferma un partner affidabile per le aziende svizzere che desiderano investire nella salute e nel benessere dei propri dipendenti.