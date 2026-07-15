Disagio psicologico sul lavoro: perché l’estate non è una pausa per la mente

L’estate è spesso associata a leggerezza e relax, ma per molti lavoratori rappresenta un periodo in cui il disagio psicologico emerge con maggiore evidenza. Secondo gli esperti, la mente non segue il calendario e il benessere psicologico richiede attenzione in ogni stagione.

Gabriele Zanardi, neuropsicologo e psicoterapeuta, spiega che quando diminuiscono gli impegni e il rumore della quotidianità, ciò che durante l’anno rimaneva in secondo piano può emergere con maggiore chiarezza. È un po’ come quando il mare si calma: non crea gli scogli, semplicemente li rende più visibili.

L’estate e la salute mentale: un binomio complesso

Le neuroscienze insegnano che il cervello è profondamente influenzato dai ritmi e dal contesto. Quando vengono meno gli automatismi che organizzano le giornate, le reti cerebrali coinvolte nell’autoriflessione e nella memoria autobiografica tendono a diventare più attive. Questo può favorire intuizioni preziose, ma anche rendere più presenti pensieri dolorosi o emozioni rimaste in sospeso.

Zanardi osserva che il lavoro clinico continua a orientarsi nella stessa direzione, ma lo fa adattandosi a un contesto diverso. L’estate modifica le routine: alcuni pazienti sospendono il percorso, altri trovano finalmente il tempo per iniziarlo. Le sedute assumono talvolta un ritmo differente e portano con sé temi che durante l’anno rimangono più nascosti.

Le vacanze e la ridefinizione degli equilibri

Le vacanze, la convivenza prolungata con i familiari, la distanza dal lavoro o, al contrario, la solitudine, diventano occasioni in cui gli equilibri abituali si ridefiniscono. Dal punto di vista clinico, è un periodo molto interessante perché quando la struttura esterna si alleggerisce emergono con maggiore evidenza le modalità con cui ciascuno organizza il proprio mondo interno.

Il cervello è un organo predittivo: ama le abitudini perché riducono l’incertezza. Quando queste vengono temporaneamente sospese, osserviamo con maggiore nitidezza le strategie con cui ogni persona affronta il cambiamento, l’attesa e l’imprevisto.

Stress cronico e burnout: le sfide delle organizzazioni

Stress cronico, burnout, disingaggio e turnover rappresentano oggi sfide concrete per le organizzazioni, con impatti diretti sulla produttività, sulla retention dei talenti e sulla qualità delle relazioni interne soprattutto d’estate. Secondo il ‘Report sulla retribuzione 2026’ di Coverflex, oltre tre lavoratori su quattro dichiarano di sentirsi mentalmente esausti almeno qualche volta, mentre più di uno su due ha pensato di lasciare il proprio lavoro per motivi legati alla salute psicologica o fisica.

Tra le principali fonti di stress emergono carichi di lavoro eccessivi, mancanza di riconoscimento e scarse prospettive di crescita professionale. In questo scenario, il benessere psicologico non può più essere affrontato esclusivamente attraverso iniziative isolate o singoli benefit aziendali, ma richiede un ripensamento più profondo dei modelli organizzativi e manageriali.

Le leve organizzative per la salute mentale

Chiara Bassi, vp global public affairs di Coverflex, sottolinea che la salute mentale non può essere trattata come un tema separato dalla cultura aziendale. Oggi molte delle principali cause di stress nascono da modelli organizzativi costruiti sull’urgenza continua, sul controllo costante e sulla mancanza di spazi di crescita reale.

Per affrontare queste sfide, sono state identificate dieci leve organizzative per la salute mentale:

Promuovere una cultura dell’errore creare spazi sicuri in cui sperimentare, sbagliare e confrontarsi apertamente riduce la pressione da iper-performance.

creare spazi sicuri in cui sperimentare, sbagliare e confrontarsi apertamente riduce la pressione da iper-performance. Normalizzare l’accesso alla terapia la salute mentale richiede sia una cultura aperta sia strumenti concreti.

la salute mentale richiede sia una cultura aperta sia strumenti concreti. Costruire una flessibilità autentica lo smart working non genera automaticamente equilibrio.

lo smart working non genera automaticamente equilibrio. Ripensare la crescita professionale investire in percorsi di crescita orizzontale e sviluppo personale permette alle persone di acquisire nuove competenze.

investire in percorsi di crescita orizzontale e sviluppo personale permette alle persone di acquisire nuove competenze. Valorizzare il reverse mentoring favorire lo scambio di competenze tra junior e senior rafforza il senso di appartenenza.

favorire lo scambio di competenze tra junior e senior rafforza il senso di appartenenza. Formare i manager alla gestione delle persone essere competenti dal punto di vista tecnico non significa automaticamente saper guidare un team.

essere competenti dal punto di vista tecnico non significa automaticamente saper guidare un team. Garantire coerenza tra valori dichiarati e pratiche aziendali la distanza tra ciò che un’azienda promette e ciò che realmente mette in pratica genera sfiducia.

la distanza tra ciò che un’azienda promette e ciò che realmente mette in pratica genera sfiducia. Superare la narrativa dell’emergenza continua metafore belliche e urgenza costante alimentano stati di tensione permanenti.

metafore belliche e urgenza costante alimentano stati di tensione permanenti. Definire protocolli chiari per le emergenze task force e situazioni straordinarie non possono diventare la normalità.

task force e situazioni straordinarie non possono diventare la normalità. Curare l’igiene emotiva della comunicazione interna la comunicazione aziendale deve mantenere continuità e autenticità nel tempo.

Una trasformazione che riflette anche le nuove aspettative dei lavoratori. Secondo una recente indagine di Unobravo, oltre otto italiani su dieci hanno pensato di lasciare il proprio lavoro a causa dello stress, mentre il 66% teme ripercussioni professionali nel mostrare fragilità psicologica o un calo della performance.