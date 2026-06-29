Colpo di calore: sintomi, cause e strategie di prevenzione

Con l’arrivo dell’estate e le ondate di calore sempre più intense, il rischio di colpo di calore diventa una minaccia concreta per milioni di persone in Italia. Questo fenomeno, noto anche come ipertermia si verifica quando la temperatura corporea supera i 40 °C mettendo a serio rischio la salute di chi ne è colpito.

Le conseguenze possono essere gravi, con danni a cervello, cuore, reni e altri organi vitali. È fondamentale, quindi, conoscere i sintomi e le strategie di prevenzione per proteggersi, soprattutto durante i mesi più caldi dell’anno.

I sintomi del colpo di calore

Il colpo di calore può manifestarsi improvvisamente, soprattutto nelle giornate più torride. I primi segnali includono confusionedebolezzavertigininausea e difficoltà a mantenere l’equilibrio. Con l’aumento della temperatura corporea, la pelle diventa molto calda e arrossata, e nei casi più gravi possono verificarsi perdita di coscienza o convulsioni.

Un altro segnale importante è il cambiamento nel colore e nella quantità delle urine. La disidratazione causata dal colpo di calore può portare a urine scure e concentrate, o addirittura a una scarsa produzione di urina. Questo è un campanello d’allarme che non deve essere sottovalutato.

Perché gli anziani sono più a rischio

Gli anziani sono particolarmente vulnerabili al colpo di calore perché con l’età la capacità di regolare la temperatura corporea si indebolisce. Tre sono i fattori principali che aumentano il rischio:

Termoregolazione centrale indebolita l’ipotalamo risponde in modo tardivo e inefficace;

l’ipotalamo risponde in modo tardivo e inefficace; Vasodilatazione cutanea ridotta i vasi sanguigni diventano rigidi, soprattutto a causa di farmaci comuni nell’età avanzata;

i vasi sanguigni diventano rigidi, soprattutto a causa di farmaci comuni nell’età avanzata; Sudorazione compromessa diminuisce con l’età e con molte patologie croniche.

Questi fattori fanno sì che gli anziani accumulino calore più rapidamente di quanto riescano a dissiparlo. Quando la temperatura corporea supera i 40 °C le proteine cominciano a denaturarsi, causando danni a cervello, reni, fegato e cuore.

Strategie di prevenzione

Per prevenire il colpo di calore, è essenziale adottare misure basate sulla fisiologia del corpo umano. Ecco alcuni consigli utili:

Idratazione intelligente bere non solo acqua, ma anche sali minerali per evitare l’iponatriemia da caldo;

bere non solo acqua, ma anche sali minerali per evitare l’iponatriemia da caldo; Evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde, soprattutto per gli anziani;

nelle ore più calde, soprattutto per gli anziani; Controllare i farmaci che possono ridurre la sudorazione o la vasodilatazione;

che possono ridurre la sudorazione o la vasodilatazione; Raffreddare l’ambiente prima che il corpo, poiché gli anziani spesso non percepiscono il rischio;

prima che il corpo, poiché gli anziani spesso non percepiscono il rischio; Osservare i segnali precoci come confusione, instabilità, nausea e rallentamento cognitivo.

D’estate, in Italia, migliaia di anziani muoiono per colpi di calore che si potrebbero evitare con una corretta informazione e prevenzione. La chiave è agire con intelligenza, non con slogan generici.