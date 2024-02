Il tempeh è un alimento tradizionale indonesiano a base di soia fermentata. Dalla cucina indiana è diventato famoso in tutto il mondo, ecco cos’è, i benefici e i valori nutrizionali.

Cos’è il tempeh? I valori nutrizionali

Il tempeh è un cibo tradizionalmente indonesiano ma che ormai è molto popolare in tutto il mondo perché è un’ottima fonte di proteine vegetali. Il tempeh si produce mediante un processo di fermentazione naturale della soia cotta da parte di un fungo chiamato Rhizopus oligosporus. È un alimento a base di germogli di soia gialli che sono ammorbiditi in acqua e poi parzialmente cotti e fermentati.

E’ proprio il processo di fermentazione che rende questo alimento unico, perché determina una serie di cambiamenti nutrizionali e organolettici che consentono al tempeh di conservare intatte tutte le proprietà dei fagioli di soia e di acquistarne altre. Il tempeh è molto nutriente e un’ottima fonte di proteine ad alto valore biologico, poiché contiene tutti gli amminoacidi essenziali di cui il nostro corpo ha bisogno. È anche una buona fonte di fibre, vitamine del gruppo B, minerali come il ferro e il calcio e contiene probiotici derivanti dal processo di fermentazione.

È anche un alimento molto versatile in cucina e si presta a diverse ricette. Il tempeh può essere tagliato a fette e cucinato in vari modi: grigliato, cotto al forno, saltato in padella o aggiunto a zuppe e insalate. Vista la sua consistenza compatta, è anche impiegato come sostituto della carne in molte preparazioni vegane e vegetariane. Ma quali sono i suoi valori nutrizionali? Tempeh: valori nutrizionali per 100 g:

MINERALI

Sodio (mg) 6; Fosforo (mg) 200; Ferro (mg) 3.6; Potassio (mg) 370; Zinco (mg) 1.80; Calcio (mg) 120;

VITAMINE: Tiamina (mg) 0.19; Riboflavina (mg) 0.48; Niacina (mg) 3.20; Vitamina B6 (mg) 1.86; Folati (µg) 76; Vitamina A (mg) 5; Beta-carotene (µg) 30.

Tempeh: cos’è, benefici e valori nutrizionali

Il tempeh, alimento tipico della cucina indonesiana, è noto per i suoi numerosi benefici per la salute grazie ai tanti micro e macronutrienti che contiene. Eccone alcuni dei principali benefici e proprietà:

Fonte di proteine

Il tempeh è una fonte eccellente di proteine ed è particolarmente utile per le persone che seguono una dieta vegetariana o vegana, e quindi non assumono proteine di origine animale, poiché può aiutare a soddisfare il fabbisogno proteico.

Aiuta la digestione

Il processo di fermentazione del tempeh rende più facile la digestione e può contribuire a migliorare l’assorbimento dei nutrienti, tra cui le proteine e i minerali. Inoltre, è un alimento più digeribile della soia, da cui proviene, perché le proteine vengono parzialmente idrolizzate, ovvero scisse per effetto dell’acqua.

Pochi carboidrati

È un alimento a basso contenuto di carboidrati, adatto per chi ha bisogno di controllare i livelli di zucchero nel sangue o seguire diete a basso contenuto di carboidrati. E’ un alimento ottimo per i diabetici: le fibre, infatti, aiutano a tenere sotto controllo i livelli di zucchero nel sangue. Il suo basso indice glicemico lo rende infine un alleato ideale per chi soffre di questa patologia perché aiuta ad evitare picchi di zuccheri nel sangue.

Rinforza le ossa

Il tempeh contiene gli isoflavoni, fitonutrienti antiossidanti che hanno la proprietà di rinforzare le ossa, alleviare i sintomi della menopausa, grazie alla presenza dei fitoestrogeni della soia, di ridurre i rischi di disturbi alle coronarie e aiutano ad abbassare i livelli di colesterolo nel sangue e lo stress ossidativo.

Infine, i processi fermentativi sono causa della diminuzione del contenuto di fattori antinutrizionali, come anti-tripsina e acido fitico, normalmente presenti nei semi di soia e che possono essere notevolmente ridotti anche con la sola cottura della soia. La riduzione di acido fitico permette un aumento della biodisponibilità di alcuni minerali, tra cui ferro e calcio.