Cosa mangiare a cena per dimagrire: alimenti sì e no

Considerando che la cena è l’ultimo pasto della giornata bisogna avere bene in mente cosa mangiare scegliendo cibi che siano adeguati e adatti. Qui vediamo, grazie ai consigli degli esperti, quali cibi sarebbero da consumare e quali da evitare durante questo pasto in modo da non ingrassare e quindi riuscire a dimagrire in modo sereno.

Cosa mangiare a cena

La cena è un momento delicato e molto importante. Considerando che segna anche il momento in cui poi si va a dormire, bisognerebbe sapere bene cosa mangiare in questo pasto serale in modo da evitare di ingrassare. Una buona cena che sia equilibrata permette non solo di aiutare a dimagrire, ma anche al tempo stesso a favorire una buona digestione per il tratto digestivo.

Subito dopo una giornata impegnativa, questo pasto serale rappresenta sicuramente un buon modo anche per rilassarsi e stare in famiglia. Dall’altro lato, bisogna evitare di appesantirsi eccessivamente permettendo così al corpo e all’organismo di aiutare a dormire serenamente evitando gli effetti negativi che potrebbero esserci sulla dieta e la linea.

Proprio per evitare di esagerare durante i pasti, risulta importante cercare di capire cosa mangiare grazie a delle linee guida che sono fornite da esperti del settore e che sicuramente possono aiutare in questo percorso. In questo modo sarà possibile gustarsi una cena che sia buona e leggera, ma al tempo stesso utile a mantenere la forma fisica.

Cosa mangiare a cena: consigli

Per quanto riguarda la cena, secondo il nutrizionista, bisognerebbe optare per un pasto che sia equilibrato e leggero. Con queste premesse si fa riferimento a proteine magre quali pollo e pesce, ma anche tacchino, legumi e il tofu. Sono alimenti consigliati perché di ottima qualità, utili a digerire ma anche a favorire il massimo della sazietà senza eccedere nei pasti.

Le verdure sono altrettanto fondamentali perché ricche di una serie di nutrienti come le fibre, le vitamine, ma anche il magnesio che aiutano così a dormire. La frutta soprattutto secca, è altrettanto efficace poiché contiene grassi insaturi che permettono anche di favorire un buon sonno compreso i cereali da gustare a cena.

Oltre ai cibi che è utile consumare, ci sono anche alimenti che sarebbe meglio evitare. Sono quei cibi che non aiutano sicuramente in un percorso dietetico, anzi. Ci sono degli alimenti che vanno ad appesantire la cena e che non andrebbero inseriti in un regime dietetico. Quindi su cosa mangiare si consiglia di evitare gli alimenti troppo calorici.

La cena deve essere completa ma equilibrata, quindi sì anche alla pasta e quindi ai carboidrati, in generale, ma attenzione a non esagerare con le porzioni. No agli alimenti che contengono troppi zuccheri e sale e che andrebbero evitati a cena non solo perché comportano un aumento di peso ma anche perché non aiutano ai fini del dimagrimento.

Così come l’alcol anche la caffeina e il cioccolato andrebbero evitati durante i pasti della sera in quanto causano difficoltà di digestione e anche sonnolenza eccessiva. Quindi fare attenzione a cosa mangiare è sicuramente un primo pasto per una buona forma fisica e un sonno ristoratore migliore.

Cosa mangiare a cena: formula naturale

