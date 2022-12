Crema effetto botox immediato fai da te: come prepararla a casa

Come preparare una crema effetto botox a casa, ecco come fare. Questo trattamento rende la pelle subito super idratata e levigata, proprio come se avessi fatto il botox. Ecco come si prepara a casa.

Crema effetto botox immediato fai da te

Preparare una crema da effetto botox immediato è facile e di grande effetto. Partiamo da quelle con l’utilizzo del bicarbonato.

Iniziate a mescolare un cucchiaio di bicarbonato con un cucchiaio di olio di cocco, in modo da creare una morbida emulsione. Applicate sul viso come una maschera e lasciate in posa per 20 minuti. Sciacquate con acqua tiepida e terminate con una crema idratante. Non utilizzare tutti i giorni per non alterare il pH della pelle.

Crema effetto botox con amido di mais. Questo prodotto, estremamente economico, è facilmente reperibile in tutti i supermercati, ha proprietà esfolianti, sebo regolatrici, lenitive, rinfrescanti e antirughe, riconosciute da millenni poiché contiene fibre, carboidrati, proteine e minerali.

Basterà mettere in una ciotola un paio di cucchiai di amido di mais e aggiungere acqua, mescolando, fino ad ottenere la consistenza di una crema piuttosto corposa.

Quando parliamo di acqua, in queste preparazioni, è sempre meglio utilizzare dell’acqua in bottiglia o comunque microfiltrata, per evitare che, le impurità e i disinfettanti presenti nell’acqua di rubinetto, vengano assorbite dalla pelle.

Per un trattamento ancora più efficace potremo usare acqua alle rose.

Una volta ottenuta la crema dovremmo bagnare il viso con acqua calda per aprire i pori, se abbiamo voglia e tempo, per aprirli meglio potremmo scaldare una pentola di acqua e quando bolle, la versiamo in una bacinella esponendo il viso ai suoi vapori. Questo accorgimento è valido per qualunque trattamento estetico, i pori dilatati fanno penetrare meglio qualsiasi prodotto.

A questo punto, spalmiamo generosamente la crema sul viso, attendiamo 15 minuti, circa, e sciacquiamo con acqua fredda, la pelle sarà istantaneamente molto più liscia.

Crema effetto botox con amido di mais

Per aver una pelle rimpolpata e ringiovanita, dovremmo utilizzare insieme all’amido di mais, il succo di carota, la preparazione sarà un pochino più laboriosa, ma l’effetto è davvero sorprendente, ci servirà:

1 cucchiaino di amido di mais

4 cucchiai di succo di carota

1 cucchiaio di yogurt bianco naturale

150 ml di acqua

Mettiamo 100 ml di acqua in un pentolino e portiamo ad ebollizione, in un bicchiere mescoliamo 50 ml di acqua e il cucchiaino di amido di mais, mescoliamo finché non sarà perfettamente omogeneo, aggiungiamo il composto all’acqua bollente, amalgamiamo il tutto e lasciamo raffreddare.

Una volta a temperatura ambiente, aggiungiamo yogurt e succo di carota, creando una crema che applicheremo sul viso, sempre pulito e con i pori dilatati. Lasciamo in posa per almeno 30 minuti e sciacquiamo con acqua tiepida, applicata tutti i giorni, per almeno un mese, darà risultati inaspettati.