La dieta di Michelle Yeoh: cosa mangia l’attrice?

Michelle Yeoh è la prima attrice asiatica ad essersi aggiudicata un Oscar come miglior interprete. Michelle, però, non è affatto un’esordiente nel cinema. E’ stata prima ex Miss Malesia e poi Bond Girl, ha partecipato al franchise di Star Trek e ai cinecomic Marvel. L’attrice ha compiuto 60 anni, scopriamo la sua dieta.

La dieta di Michelle Yeoh

Michelle Yeoh ha ricevuto il suo più grande riconoscimento personale come attrice oggi, quando ha compiuto 60 anni, con la vittoria come attrice protagonista del Premio Oscar per Everything Everywhere all at once, pellicola che si è aggiudicata ben sette statuette.

Michelle è la prima donna asiatica (malese con origini cinesi) a vincere l’Oscar nella categoria Miglior attrice protagonista, ed anche una delle pochissime a riuscirci alla prima candidatura per entrare nella storia della settima arte. Prima di lei solo Merle Oberon nel 1935, che però si è sempre fatta passare per caucasica, e la storia della sua vittoria rimane ancora oggetto di dibattito.

Prima di vincere il Golden Globes e il Sag 2023, l’allora ventenne Yeoh ha vinto il titolo di Miss Malesia. Archiviato il percorso da ballerina dopo un incidente, subito dopo ha messo il suo corpo al servizio delle arti marziali anche davanti alla macchina da presa quando ha interpretato la Bond girl in 007 “Il domani non muore mai”. Poi i ruoli nelle pellicole come La tigre e il dragone e Memorie di una Geisha. Oggi, all’età di 60 anni, è sempre in perfetta forma con un fisico longilineo che dimostrano il suo passetto da ballerina e da modella.

Michelle Yeoh e la meditazione

Nata in una famiglia buddista, l’attrice malese di origini cinesi è ancora una buddista praticante. “Se sei buddista, praticherai per sempre. Questa è la filosofia! Impari ogni giorno. Inoltre, anche i miei genitori sono buddisti, quindi è qualcosa che è sempre stato nella mia vita”, ha detto Yeoh nel 2015 durante un’intervista con Condé Nast Traveller.

L’attrice ama meditare e praticare yoga, per restare in forma e soprattutto per rilassare la mente e riconnettersi con la propria anima.

In passato, per prepararsi al film, Michelle ha appreso le arti marziali e si allenava dodici ore al giorno per padroneggiare i movimenti e le regole del combattimento cinematografico, colpire l’avversario senza rompergli le ossa.