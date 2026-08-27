Eleonora Pedron: dalla laurea in psicologia al coaching sportivo

Eleonora Pedron, nota per essere stata la meteorina di Emilio Fede, ha compiuto un importante traguardo personale: si è laureata in psicologia clinica e della riabilitazione. A 44 anni, ha deciso di intraprendere un percorso di studio che le permetterà di lavorare con giovani atleti, un sogno che nasce dall’esperienza vissuta con suo figlio Leon.

La sua passione per lo sport e la psicologia l’ha portata a iscriversi a un master sul coaching per l’eccellenza un percorso che le permetterà di affiancare atleti nella gestione delle prestazioni e delle frustrazioni. Una scelta che riflette il suo desiderio di combinare le sue competenze con la sua passione per lo sport.

La passione per lo sport e il legame con i figli

Leon, il figlio maggiore di Eleonora, ha ereditato la passione per i motori dal padre, il campione delle moto Max Biaggi. Tuttavia, Eleonora e Max sono riusciti a dirottare il suo interesse verso il tennis uno sport che Leon pratica con dedizione. Talvolta, si allena nel campo accanto a quello di Matteo Berrettini al Country Club, un’esperienza che lo sta aiutando a crescere sia come atleta che come persona.

La passione di Leon per le moto è evidente: riconosce marca, modello e potenza di ogni moto che sente. Tuttavia, il tennis sta diventando la sua vera passione, grazie anche ai successi di Jannik Sinner, che ispirano lui e molti altri giovani atleti.

Una vita segnata dai lutti

La vita di Eleonora Pedron è stata segnata da tragici eventi. Quando aveva solo 9 anni, ha perso la sorella maggiore Nives in un incidente stradale. Qualche anno dopo, a 20 anni, ha perso anche suo padre Adriano in un altro incidente mentre la stava riaccompagnando a casa dopo le selezioni per le Veline di Striscia la Notizia.

Nonostante queste tragedie, Eleonora ha trovato la forza di andare avanti e di realizzare i suoi sogni. La sua laurea in psicologia è un traguardo che dedica a se stessa, un momento di orgoglio e di realizzazione personale.

La vita sentimentale e i progetti futuri

Da oltre sette anni, Eleonora Pedron è in una relazione con l’attore Fabio Troiano. Nonostante la distanza, poiché lei vive a Montecarlo con i figli per essere vicina a Max Biaggi, la coppia riesce a mantenere un rapporto solido e rispettoso. Eleonora sottolinea l’importanza di avere i propri spazi e di fare ciò che rende sereni i ragazzi.

Eleonora ha rinunciato al mondo del cinema, ammettendo di non essere mai stata abbastanza brava. Tuttavia, sta lavorando a un progetto importante per la televisione che valorizza i suoi interessi in ambito psicologico. Un progetto che tiene molto a cuore e per il quale incrocia le dita.

Miss Italia è stata un’esperienza fondamentale nella sua vita, un campo scuola che le ha insegnato molto. Sarebbe felice se sua figlia Ines volesse partecipare al concorso, un’esperienza che lei stessa ha vissuto con grande entusiasmo.

Eleonora Pedron ha una storia di resilienza e determinazione. Nonostante le difficoltà, ha trovato la forza di realizzare i suoi sogni e di intraprendere una nuova carriera nel mondo dello sport e della psicologia.