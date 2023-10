Danna Paola attrice, cantante, produttrice, autrice, ora anche beauty ambassador. La pop star latina, classe ’95, sarà il nuovo volto delle campagne e delle collezioni Mac Cosmetics in tutto il mondo. Ma qual è la sua skincare routine? Scopriamolo.

Danna Paola svela la sua skincare routine: i consigli per una pelle perfetta

Danna Paola, attrice e cantante originaria di Città del Messico, è diventata famosa a livello globale grazie alla sua interpretazione di Lucrecia nelle prime tre stagioni della serie spagnola Élite di Netflix. La sua carriera inizia ben prima come cantante con il brano Yo soy tu amigo fiel per il film Disney Toy Story 3 – La grande fuga. Danna ha prestato anche la voce alla principessa Rapunzel per la versione latino-americana della famosa pellicola d’animazione. E, nel 2012, ha aperto i concerti di Città del Messico e Monterrey di Demi Lovato.

Danna è sempre stata molto attenta e appassionata di look e make-up infatti in ogni suo video o concerto ha mostrato dei beauty look sempre originali e all’avanguardia, per questo Mac Cosmetics l’ha scelta come ambassador globale. L’attrice, ex Lucrecia di Elite, ha rivelato come mantiene la sua pelle perfetta, e qual è la sua skincare routine di rito, soprattutto prima di un concerto o di un set.

La skincare di Danna Paola parte dallo struccante viso: “Anche se è tarda notte o sono su un aereo”, ha detto l’attrice e cantante. Questa è la prima cosa che sua madre le ha insegnato sulla cura della pelle quando era piccola: struccarsi prima di andare a letto.

Quindi Danna si toglie sempre il trucco e poi prosegue con una crema da notte o un siero, di solito prodotti con acido ialuronico. Se invece la sua pelle è più secca e disidratata, la cantante aggiunge più sieri insieme oppure utilizza una crema per proteggere la barriera cutanea. E ovviamente non può mancare l’SPF: “Sappiamo tutti che abbiamo bisogno dell’SPF per il giorno”.

Danna Paola e la sua skincare routine: beauty tips dell’attrice

Danna Paola artista poliedrica da attrice della fortunata serie Elite targata Netflix a cantante e produttrice ha rivelato i segreti di bellezza per una pelle come la sua sempre soda, luminosa quasi perfetta. Come già anticipato, la cura della pelle di Danna parte dallo struccante, fondamentale per combattere brufoli e imperfezioni, con spugna e acqua micellare, poi?

Danna prosegue il suo rituale di bellezza lavando il viso con un sapone del brand Morning Burst che adora: “Risveglia la pelle, lasciandola freschissima”, ha detto. Poi, Danna passa ai prodotti con vitamina A e C oltre a derivati con collagene, sieri e altre creme idratanti. A questo la cantante messicana affianca iniezioni di acido ialuronico fatte da professionisti, per una pelle più giovane.