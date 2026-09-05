Ritrovare benessere con lo yoga: esercizi per migliorare l’umore

Il nostro corpo è un riflesso fedele delle nostre emozioni. Quando siamo ansiosi, ci irrigidiamo o il respiro diventa affannoso. La malinconia ci fa chiudere in noi stessi, anche fisicamente. Ma c’è una soluzione: attraverso il movimento possiamo influenzare positivamente il nostro stato d’animo. Sara Bigatti, insegnante di yoga, ci guida in una sequenza di esercizi semplici ma efficaci per ritrovare energia nelle giornate no.

La pratica dello yoga non richiede attrezzature complesse o spazi ampi. Può essere eseguita in qualsiasi momento della giornata, anche seduti su una sedia o sul bordo del letto al mattino. Gli esercizi proposti lavorano sull’apertura del petto, favoriscono il flusso del respiro e la circolazione delle energie, portando una sensazione immediata di calma e vitalità.

Apri il petto per liberare le emozioni

Per iniziare, siediti a terra con le gambe incrociate e la colonna vertebrale ben allungata. Se desideri coinvolgere maggiormente gli addominali, puoi eseguire l’esercizio con le gambe distese davanti a te. Mantieni la schiena dritta e, inspirando, distendi le braccia verso l’alto ai lati del capo. Espirando, piega i gomiti a 90 gradi all’altezza delle spalle, aprendo bene i palmi delle mani. Ripeti il movimento, allungandoti nell’inspiro e aprendo il petto nell’espiro, sollevando leggermente lo sterno e il mento verso l’alto.

Questo esercizio rinforza la zona dorsale, le braccia e le spalle. Inoltre, favorisce la distensione della gabbia toracica, stimolando una respirazione più ampia e profonda. Ripeti il movimento per 10 volte.

Fletti e distendi per sbloccare la postura

In ginocchio, con le gambe unite, siediti sui talloni puntando le dita dei piedi. Distendi le braccia in avanti, unendo i palmi delle mani. Inspirando, sollevale tese ai lati del capo, vicino alle orecchie. Espirando, piega i gomiti, tenendoli chiusi, e porta i pollici verso la base del collo. Ripeti l’esercizio, guardando leggermente in alto quando distendi e in avanti quando fletti.

Questo movimento contrasta la tendenza a chiudersi in avanti con le spalle, stimola la circolazione linfatica dalle ascelle e rinforza la muscolatura della schiena. Esegui l’esercizio per 10 volte.

Ruota le braccia per stimolare i muscoli del respiro

Avanzando con la gamba sinistra, distendi il collo del piede destro. Con le braccia lungo i fianchi, inspirando, sollevale davanti a te e oltre il capo, affondando leggermente in avanti con il bacino. Mantieni il petto aperto e lo sguardo in alto, senza abbandonare il capo all’indietro. Espirando, riabbassa le braccia aprendole ai lati e riallineando anche e ginocchia. Esegui 5 volte, poi sull’inspiro, vai in affondo portando le braccia a 90 gradi, gomiti in linea con le spalle. Rimani per 5 respiri.

Questo esercizio tonifica e allunga la muscolatura delle gambe, favorisce la mobilità delle anche e dell’articolazione della spalla, migliorando l’equilibrio. Ripeti per 10 volte.

Allunga la colonna per raddrizzare le spalle

Seduta sui talloni, con la colonna vertebrale ben allungata, porta le braccia dietro la schiena e intreccia le dita. Ruota indietro le spalle per aprire il petto e cerca di distendere il più possibile i gomiti, rivolti verso l’interno. Mantieni la posizione per 5 respiri, senza forzare il ritmo della respirazione. Inverti l’intreccio delle mani e rimani per altri 5 respiri, poi sciogli lentamente la posizione rilassando le braccia.

Questo esercizio rinforza la schiena e allunga i muscoli pettorali, prevenendo la rigidità dell’articolazione delle spalle. Mantieni la posizione per 10 respiri.

Il respiro che accoglie

Al termine della pratica, siediti a gambe incrociate, con i palmi delle mani sovrapposti sul petto. Inspirando, apri le braccia di lato, gomiti un po’ piegati, e solleva dolcemente il mento. Espirando, abbassalo verso il petto e riporta le mani al cuore. Ripeti per 3-5 volte.

Rimani qualche istante con i palmi sul petto, sentendo il calore che si irradia in corrispondenza del chakra del cuore. Spalancando le braccia, hai accolto l’energia dell’Universo, sovrapponendo le mani l’hai interiorizzata e sei pronta per ricevere e restituire positività. Concludi portando le mani sulle ginocchia e aprendo piano gli occhi.