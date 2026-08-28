Tour della salute a Perugia: consulti medici gratuiti e attività sportive

Perugia si prepara ad accogliere il Tour della salute un’iniziativa itinerante dedicata alla prevenzione e alla promozione di stili di vita sani. L’evento, giunto alla sua ottava edizione, farà tappa al Barton Park sabato 29 e domenica 30 agosto 2026, offrendo ai cittadini l’opportunità di usufruire di consulti medici gratuiti e di partecipare a attività sportive e ricreative.

Promosso da Asc Attività Sportive Confederate con il patrocinio del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il contributo di Eg Stada Group il Tour della salute rappresenta un’occasione unica per prendersi cura della propria salute in modo completo e multidisciplinare.

Un villaggio della salute e dello sport

Al Barton Park sarà allestito un vero e proprio villaggio della salute e dello sport con sei ambulatori aperti in entrambe le giornate dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. I visitatori potranno sottoporsi gratuitamente a consulti cardiologici, reumatologici, dermatologici, nutrizionali e psicologici sotto la supervisione di qualificati esponenti delle principali società scientifiche.

Un’attenzione particolare sarà riservata anche agli animali da affezione con uno spazio dedicato ai colloqui con un medico veterinario per affrontare le problematiche legate ai nostri amici a quattro zampe. Inoltre, in entrambe le giornate sarà distribuito materiale informativo, curato da Federfarma sui servizi di prevenzione e screening disponibili nelle farmacie.

Attività ludiche e aggregative per tutte le età

Accanto agli ambulatori, il programma prevede una serie di attività ludiche e aggregative per tutte le età, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull’importanza della pratica sportiva e dell’attività motoria. Il personale specializzato della rete Asc coinvolgerà il pubblico nelle rispettive discipline, offrendo dimostrazioni e momenti di svago.

A Perugia, spazio a nordic walking, rugby e yoga ma anche a danza, balli di gruppo e country grazie alle collaborazioni con Asd Equipe del Benessere, Rugby Perugia Junior, Hakuna Matata, Inyoga, Yoga Bridge, Cerchi di Yoga a.s.d a.p.s e Aquilon Vivere la Danza.

Un’iniziativa di successo

Dal 2018 ad oggi, nell’ambito della manifestazione, sono stati effettuati quasi 70mila consulti medici gratuiti che in molti casi hanno consentito di rilevare patologie e problematiche, scongiurando conseguenze potenzialmente gravi. Quest’anno il Tour della salute toccherà 15 località italiane portando un messaggio di prevenzione e benessere in tutta la penisola.

Maria Cecilia Morandini, Presidente nazionale Asc ha dichiarato: “Lo sport è un potente strumento di prevenzione, benessere e qualità della vita. Come A.S.C. crediamo fermamente che praticare attività fisica con regolarità sia uno dei pilastri fondamentali per una vita sana ed equilibrata, capace di ridurre i rischi legati alle principali patologie e di migliorare il benessere psicofisico a tutte le età. Il Tour della Salute rappresenta per noi un’occasione preziosa per ribadire questo messaggio e avvicinare sempre più persone a uno stile di vita attivo e consapevole”.

Salvatore Butti, General Manager & Managing Director Eg Stada Group ha aggiunto: “In linea con la nostra purpose, Caring for people’s health, siamo orgogliosi di essere anche per il 2026 trusted partner del Tour della Salute. Questo tour itinerante, che sensibilizza la cittadinanza sull’importanza della prevenzione e dell’aderenza alle terapie, rappresenta un progetto multidisciplinare concreto e utile, in grado di rispondere a bisogni di salute reali e in continua evoluzione”.