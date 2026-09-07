Beneessere psicologico ed educazione: il congresso a Pisa dal 8 al 10 settembre 2026

Pisa si prepara a diventare il centro della discussione scientifica sul benessere psicologico e il ruolo fondamentale delle istituzioni educative nella sua promozione. Dal 8 al 10 settembre 2026, la città toscana ospiterà un congresso di rilievo internazionale, organizzato dall’Università di Pisa e dall’Associazione Italiana di Psicologia in collaborazione con il Consiglio Nazionale degli Psicologi.

Questo appuntamento, giunto alla sua 38ª edizione, riunirà circa 300 partecipanti tra ricercatoridocenti universitaridottorandi e psicologi. L’obiettivo principale è favorire lo scambio scientifico e promuovere la qualità della vita in tutte le fasi della vita, dall’infanzia all’età adulta.

Il concetto di benessere psicologico: oltre l’assenza di malattia

Al centro dei lavori ci sarà il concetto di benessere psicologico inteso non solo come assenza di malattia, ma come promozione attiva delle condizioni necessarie per il pieno sviluppo della persona. Particolare attenzione sarà dedicata al benessere emotivo e sociale nell’infanzia e nell’adolescenza alla qualità della vita in età adulta e nei contesti lavorativi ed educativi, nonché all’impatto della malattia sull’equilibrio psicologico.

Il ruolo delle istituzioni educative nella costruzione di ambienti salutari

Un focus specifico sarà riservato al ruolo delle scuole delle università e degli enti di formazione nella costruzione di ambienti psicologicamente salutari. Verranno discusse politiche di prevenzione e promozione del benessere nei contesti familiari, educativi e comunitari, con l’obiettivo di creare un ecosistema favorevole alla crescita personale e sociale.

Il congresso approfondirà anche il contributo della ricerca psicologica al benessere collettivo, con particolare riferimento al rapporto tra innovazioneformazione e sostenibilità. Verranno presentati studi e progetti che dimostrano come l’innovazione educativa possa migliorare la qualità della vita e promuovere un futuro più sostenibile.

Innovazione e sostenibilità nel campo dell’educazione

Tra i temi trattati ci sarà anche l’importanza dell’innovazione e della sostenibilità nel campo dell’educazione. Verranno presentati progetti e studi che dimostrano come l’innovazione educativa possa migliorare la qualità della vita e promuovere un futuro più sostenibile.

Per maggiori informazioni sul programma e sulle modalità di partecipazione, è possibile visitare il sito dell’Università di Pisa.