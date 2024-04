Adama Traorè negli ultimi anni è stato uno dei calciatori di cui si è parlato di più, anche per i suoi muscoli da Mister Olympia, e per il fatto che in campo lucidasse gambe e braccia utilizzando una lozione per neonati. Ma come ha costruito questo fisico? Ecco la dieta.

La dieta di Adama Traore

Adama Traorè, calciatore di successo negli ultimi anni, nasce in Spagna classe 1996 da genitori maliani. Cresce calcisticamente nel Barcellona fin dall’età di 8 anni, e rimarrà in Catalogna fino al 2015. In quell’anno, visto il suo fisico possente e la sua rapidità, viene contattato da un franchigia NFL, la principale lega al mondo di football americano. Nel 2015 Adama passa all’Aston Villa, ma finisce presto fuori rosa per motivi disciplinari. Si trasferisce allora al Middelsbrough, dove giocherà per due stagioni.

Nel 2018 il calciatore spagnolo viene acquistato dal Wolverhampton, in un trasferimento che gli cambierà la vita calcistica. Qui inizia a far parlare di sé, tanto che nel 2022, il Barcellona riporta a casa il calciatore, seppur solo in prestito. Così torna al Wolverhampton. Oltre che per le sue prestazioni in campo, Traoré ha fatto molto parlare di sé per la sua struttura fisica. Lo spagnolo, infatti, ha un fisico che sembrerebbe più adatto al body building che al calcio. Nonostante questa corporatura, la miglior qualità dello spagnolo sul rettangolo di gioco è senza dubbio la velocità. Ma come fa, e qual è la sua dieta? Adama ha confessato di avere questo fisico sia per genetica ma anche grazie a tanto riposo, una buona idratazione e la giusta dieta.

Adama Traorè a tavola va sul sicuro: “Mi affido alla mamma”, dice il calciatore spagnolo. Un mix fra paella e piatti tipici del Mali per una dieta varia, equilibrata e quasi scientifica. E’ questo il suo segreto di un fisico curato al millimetro e mantenuto sempre al top. Magari prendendo spunto, per la dedizione, dalla leggenda delle Mma Khabib Nurmagomedov, a cui pochi mesi fa ha dichiarato di guardare con ammirazione.

Dopo diverse lussazioni alle spalle, Traoré ha deciso di scendere in campo spalmando sul suo corpo, prima di ogni partita, un olio per bambini. Uno stratagemma per sgusciare via dagli avversari e dalle loro trattenute: “Era un segreto, ma ormai la conoscono tutti. Anche se nessuno mi prende più”, dice la star spagnola del calcio.

