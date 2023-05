La dieta di giugno per dimagrire 3 chili in 7 giorni è molto semplice da seguire, ma anche efficace. Infatti, grazie a questo regime alimentare, seppur abbastanza povero, riesci a perdere peso velocemente per l’estate. Ma scopriamo cosa mangiare.

Dieta di giugno: dimagrire 3 chili in 7 giorni

Questo schema alimentare, da seguire rigorosamente per ottenere risultati, vi permetterà di dimagrire 3 chili in 7 giorni. Un’ottima notizia per chi è alla ricerca di un programma efficace immediatamente soprattutto per il mese di giugno. Si consiglia però, prima di iniziare questa dieta, di consultare un nutrizionista o il proprio medico di fiducia al fine di evitare controindicazioni.

Ecco come dimagrire in una settimana, con uno schema da seguire giorno per giorno, fino al settimo.

GIORNO 1

COLAZIONE: un kiwi, una tazza di latte scremato con 3 cucchiai di cornflakes, una tazzina di caffé senza zucchero e una fetta biscottata con due cucchiai di marmellata.

PRANZO: 120 grammi di tacchino alla griglia e insalata mista condita con un cucchiaio di olio d’oliva.

CENA: risotto con piselli, 200 grammi di trota al vapore, spinaci al vapore conditi con un cucchiaio d’olio d’oliva e 80 grammi di ciliegie.

GIORNO 2

COLAZIONE: un kiwi, una tazza di latte scremato con 3 cucchiai di cornflakes, una tazzina di caffé senza zucchero e una fetta biscottata con due cucchiai di marmellata.

PRANZO: 60 grammi di tonno e pomodori con un cucchiaio d’olio d’oliva, fagiolini lessati con olio d’oliva e succo di limone, una coppetta di frutti di bosco con limone.

CENA: minestrone di verdure con 2 grammi di pasta, frittata con spinaci e una coppetta di macedonia.

GIORNO 3

COLAZIONE: un kiwi, una tazza di latte scremato con 3 cucchiai di cornflakes, una tazzina di caffé senza zucchero e una fetta biscottata con due cucchiai di marmellata.

PRANZO: 100 grammi di gamberetti sgusciati con due cucchiai di maionese light e fagiolini lessati con un cucchiaino di olio d’oliva e succo di limone.

CENA: orecchiette, una coscia di pollo arrosto senza pelle, carote con un cucchiaino d’olio d’oliva e origano e tre fette di ananas al naturale a cubetti.

GIORNO 4

COLAZIONE: un kiwi, una tazza di latte scremato con 3 cucchiai di cornflakes, una tazzina di caffé senza zucchero e una fetta biscottata con due cucchiai di marmellata.

PRANZO: un toast con due fette di prosciutto cotto e una sottiletta light, insalata di pomodori con origano, basilico e un cucchiaino d’olio d’oliva e due palline di gelato alla frutta.

CENA: spaghetti alle vongole, cavolfiore lessato e condito con un cucchiaio d’olio d’oliva e tre albicocche.

GIORNO 5

COLAZIONE: un kiwi, una tazza di latte scremato con 3 cucchiai di cornflakes, una tazzina di caffé senza zucchero e una fetta biscottata con due cucchiai di marmellata.

PRANZO: carpaccio di vitello e zucchine stufate con aglio, prezzemolo e mezzo dado.

CENA: insalata di riso, 200 grammi di pesce al vapore, melanzate stufate con un cucchiaino d’olio d’oliva e una pesca.

GIORNO 6

COLAZIONE: un kiwi, una tazza di latte scremato con 3 cucchiai di cornflakes, una tazzina di caffé senza zucchero e una fetta biscottata con due cucchiai di marmellata.

PRANZO: un’omelette con due uova, fagiolini lessati con un cucchiaino d’olio d’oliva.

CENA: sei fette di prosciutto crudo e quattro fette di melone, minestrone di verdure, 30 grammi di formaggio groviera e una mela.

GIORNO 7

COLAZIONE: un kiwi, una tazza di latte scremato con 3 cucchiai di cornflakes, una tazzina di caffé senza zucchero e una fetta biscottata con due cucchiai di marmellata.

PRANZO: 50 grammi di ravioli al burro, insalata mista e due palline di gelato alla frutta.

CENA: 150 grammi di sogliola cotta al vapore, verdure al vapore e una coppetta di frutti di bosco e limone.