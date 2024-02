Alice Sabatini ex cestista e modella italiana, vincitrice della 76ª edizione di Miss Italia 2015, rivela la sua dieta per tenersi in forma. Ecco la dieta dell’ex più bella d’Italia.

La dieta di Alice Sabatini

Alice Sabatini ex cestista e modella, vincitrice del concorso di bellezza Miss Italia 2015, in passato ha giocato a pallacanestro in serie A2. Alice ha partecipato alla 76esima edizione del concorso di bellezza Miss Italia con la fascia di Miss Lazio, e ha vinto nel 2015. L’ex Miss è entrata nella redazione giornalistica di Eurosport per commentare da bordocampo le partite di basket maschile di Serie A. Ma come si tiene in forma oggi a 27 anni?

Alice ha più volte raccontato il suo rapporto complicato con il fisico e con il peso a causa di una forte depressione che l’ha colpita proprio dopo Miss Italia e che le ha causato un aumento di peso. Oggi per fortuna la depressione è solo un lontano ricordo, lavora anche come influencer e ha trovato l’amore in Gabriele Benetti, giocatore di pallacanestro veneto. Ma cosa le era successo?

“Un mese dopo la vittoria di Miss Italia pesavo 15 kg in più. Un disastro. Mangiavo schifezze a più non posso. Sono entrata in depressione”, racconta Sabatini. A causa del peso Alice dice di aver seguito delle diete folli arrivando anche a prendere pasticche per dimagrire. “Sono finita all’ospedale disidratata per una dieta sbaglia a base di verdure crude e poca acqua”.

In seguito l’ex Miss Italia ha scoperto di essere celiaca, ha perso i chili in più e ritrovato il suo equilibrio. Da allora mangia tutto, ma senza glutine. Una salvezza per l’ex Miss Italia che ha perso 4 kg in una settimana e si è sbloccata di testa. Oggi la sua dieta è varia, contiene tutti i macronutrienti necessari a stare in salute, e non ha privazioni. Tutto si basa sull’equilibrio che ha ritrovato dopo un periodo buio.

Alice Sabatini e la dieta: come ha ritrovato l’equilibrio

In quel periodo infatti Alice ha seguito diete folli che le hanno compromesso lo stato di salute finendo anche in ospedale per disidratazione. Oggi Sabatini è tornata più in forma che mai e segue una dieta equilibrata e salutare. Ma non solo. Oltre la sua passione per il basket Alice ha provato anche a giocare a golf. Inoltre, tra un viaggio e l’altro, nella vita di Alice non possono mai mancare gli allenamenti in palestra. Continua anche attivamente a fare la fotomodella e occasionalmente la modella, sfilando proprio in passerella.