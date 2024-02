Dieta detox: come prepararsi per la primavera

In questo periodo di febbraio caratterizzato da poco freddo e molto sole, il pensiero ricorre alla primavera, la stagione della rinascita. Il periodo primaverile significa anche remise en forme e la dieta detox è un regime indicato per stare bene e depurarsi. Vediamo come poterlo fare e quali alimenti aggiungere alla tavola.

Dieta detox

Le belle giornate di sole di questi ultimi giorni fanno pensare già alla stagione primaverile che significa rimettersi in forma in modo salutare. Per poterlo fare, seguire una dieta detox è il percorso migliore da iniziare per approcciarsi nel modo migliore alla stagione che verrà ed essere in forma anche in vista del periodo estivo.

Seguire un regime alimentare del genere permette di tornare in forma, ma anche di prepararsi in modo da avere la giusta energia e tutti i nutrienti che sono essenziali per questo periodo. Un regime detox poi è l’ideale anche per prepararsi a smaltire tutti gli accumuli e le cellule di adipe, oltre alle scorie e alle tossine che si sono accumulate in questo periodo.

La dieta detox non è solo indicata per eliminare tutte quelle scorie che si sono accumulate e hanno contribuito ad aumentare la circonferenza del girovita, ma è altrettanto importante per i benefici che dona. Prima di tutto, un programma alimentare disintossicante è la mossa migliore per rafforzare il sistema immunitario e al tempo stesso riequilibrare l’organismo.

Come al solito per poterla seguire nel modo giusto evitando di riprendere i chili persi ed essere in salute bisogna affidarsi a un nutrizionista che saprà stilare il programma maggiormente indicato per ognuno a seconda del proprio fisico, le proprie esigenze e molto alto.

Dieta detox: consigli

Secondo i professionisti del settore, la dieta detox è il regime adatto per prepararsi alla primavera per una serie di vantaggi e di alimenti depurativi da assumere. Bisogna cercare di limitare tutti quegli alimenti che risultano essere ricchi di nutrienti quali dolci e salati che aumentano la circonferenza e anche l’adipe in eccesso.

La primavera in arrivo significa anche ridimensionare la propria alimentazione e quindi consumare cibi che siano di stagione, ma assolutamente salutari e utili in fase di dimagrimento. in tal senso, il regime mediterraneo è, come al solito il migliore, proprio perché dà il giusto spazio alla frutta e alla verdura. Sono infatti consentite fino a tre porzioni al giorno per il carico di nutrienti e la pelle luminosa.

Nella dieta detox si sente poi il bisogno di sentirsi più leggeri e, tal proposito, possono venire in aiuto una serie di alimenti da consumare in questa fase. Non bisogna dimenticare infatti le mele, ma anche le fragole che possono supportare il processo di depurazione e disintossicazione. Il consumo di una tisana o di un frullato a base di frutta aiuta a depurarsi nel modo giusto.

Insieme al regime alimentare non bisogna dimenticare l’attività fisica. Si può approfittare dei giorni di sole per una passeggiata all’aria aperta o una corsa al parco per mantenersi in forma e quindi stare bene. Una buona insalata magari di rucola o la lattuga da condire con un filo d’olio aiuta a depurarsi, oltre a un buon sonno ristoratore che aiuta nel cambio di stagione.

Dieta detox: integratore

