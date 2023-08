Tom Hanks attore, regista, e produttore cinematografico amato da Hollywood, ha perso molto peso per interpretare il suo personaggio nel film Cast Away. Ecco la dieta dell’attore.

La dieta di Tom Hanks per interpretare il suo personaggio in Cast Away

Tom Hanks, attore hollywoodiano 67 anni, conosciuto in tutto il mondo per le sue eccellenti interpretazioni al cinema e in tv, ha perso peso seguendo una dieta folle per interpretare il suo ruolo in Cast Away. La pellicola è stata girata in due momenti diversi: durante la pre-produzione (1998) Tom Hanks ingrassò di circa 23 chili.

Dopo aver realizzato la prima parte di riprese la produzione si fermò per tredici mesi, per dare il tempo ad Hanks di dimagrire e perdere 25 chili per interpretare il sopravvissuto sull’isola e farsi crescere barba e capelli. Si ricominciò poi a girare nel 2000.

Il protagonista di Cast Away ha rivelato in un’intervista che nel lungo processo di dimagrimento, la cosa che gli è pesata di più è stata dover stare lontano dalle patatine fritte. Ma, nonostante fosse a dieta, non ha assolutamente rinunciato al caffè.

Per interpretare questo moderno Robinson Crusoe, infatti, Tom Hanks si è sottoposto a una preparazione fisica davvero difficile, che lo ha portato addirittura a venir abbandonato su un’isola.

Molto lavoro, poi, l’attore hollywoodiano lo ha fatto proprio sulla sua fisicità. Nell’interpretare un uomo costretto a sopravvivere con le sue sole forze su un’isola deserta, anno dopo anno, Tom Hanks doveva restituire al pubblico l’immagine di un uomo dal fisico nervoso ma asciutto, un fisico in cui fosse possibile seguire tanto il reticolo delle vene quanto il formarsi di muscoli per gli sforzi fisici.

L’attore, per sua stessa ammissione, ha dovuto dunque perdere venti chili, per mostrarsi deperito e rendere quindi credibile il passaggio del tempo che si vede nel film tanto quanto le difficoltà incontrate dal suo protagonista per mantenersi sano tanto nel fisico quanto nella mente.

Per ottenere questo risultato, Tom Hanks ha seguito una dieta alquanto particolare che, stando a quanto ha raccontato lui stesso è stata la sfida maggiore da affrontare durante la produzione.

Hanks, infatti, ha confessato che il vero ingrediente segreto dietro il suo dimagrimento veloce e comunque seguito da uno staff medico, è stato l’ingerire quantità enormi di caffè giorno dopo giorno.

La dieta di Tom Hanks per Cast Away: cosa ha mangiato?

L’attore statunitense Tom Hanks nei panni del protagonista di Cast Away per entrare nella forma di un “uomo di mezza età fuori forma”, infatti, gli fu chiesto di smettere di fare esercizio e mangiare un po’ di più, così da diventare perfettamente pigro e grassoccio.

Dopo che ebbe girato le scene iniziali, quindi, tutta la produzione fu messa in pausa per un anno intero, come anticipato, dandogli così tutto il tempo necessario di per perdere cinquanta kg e farsi crescere i capelli in vista delle scene ambientate sull’isola deserta.