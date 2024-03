Dieta anticellulite: come combattere la buccia d’arancia

In vista della bella stagione e dell’estate che sta per arrivare, ognuno ci tiene a una forma fisica tonica e snella. Spesso i soggetti possono presentare nei punti critici un inestetismo come la cellulite che rischia di causare disagio. Per provare a ridurre questo inestetismo, la dieta anticellulite è il regime da seguire con una serie di alimenti adatti. Scopriamo cosa mangiare per combatterla.

Dieta anticellulite

La cellulite è un inestetismo cutaneo, uno dei peggiori che possano vivere le donne. In vista delle belle giornate di sole e anche dell’estate, è bene cominciare a prepararsi in modo che questo inestetismo si riduca e la pelle possa essere maggiormente elastica e tonica. La dieta anticellulite è il giusto programma da seguire per combatterla e sfoggiare un fisico in forma.

Innanzitutto, si tratta di un problema da non sottovalutare che dipende da una serie di fattori, come abitudini scorrette, vita sedentaria e anche un’alimentazione non adeguata. Per questa ragione, seguire un’alimentazione bilanciata e corretta è sicuramente il primo passo per riuscire a combatterla ed eliminare le adiposità.

Dovuta sicuramente all’accumulo della ritenzione idrica e della cattiva circolazione, la cellulite tende a depositarsi nei punti maggiormente critici come l’addome, i glutei e le cosce, tutte parti che con l’estate si tende a sfoggiare soprattutto in spiaggia. Oltre all’attività fisica, la dieta anticellulite è sicuramente la soluzione adatta.

Ci sono infatti una serie di cibi e di alimenti che bisognerebbe assumere che hanno proprietà ed effetti disintossicanti che aiutano a liberare le cellule adipose impedendo così che possano formarsi. In questo modo, anche grazie all’aiuto di un esperto, è possibile ottenere importanti e utili risultati da questo punto di vista.

Dieta anticellulite: cosa mangiare

La dieta anticellulite qui proposta consta di ben 1400 calorie giornaliere per la durata di 4 settimane circa. Un programma da seguire, sotto stretto consiglio di un esperto, che permette, non solo di far perdere i chili in eccesso, ma soprattutto di combattere e di ridurre questo inestetismo che sicuramente causa insicurezza e bassa autostima.

Un regime alimentare che sia leggero, ma equilibrato e bilanciato è sicuramente la base migliore da cui partire. Solitamente tende ad accumularsi nei fianchi, le cosce e i glutei e quindi è segno di un metabolismo lento. Si consiglia di consumare i carboidrati almeno nella prima parte della giornata evitandoli a cena.

Nella dieta anticellulite sono concesse tantissime proteine che andrebbero consumate soprattutto nel pasto serale, quindi a cena. Consumare le proteine in questo momento della giornata aiuta a stimolare l’ossidazione dei grassi e quindi a bruciarli. Sono poi ottime le fonti come i legumi e i cereali integrali.

La mela, il melograno, ma anche le prugne sono solo alcuni dei cibi anticellulite da consumare in questo regime alimentare. Non bisogna poi dimenticare di evitare il consumo di insaccati e alimenti salati o fritti dal momento che favoriscono la comparsa della ritenzione idrica. Sì al consumo di acqua soprattutto naturale insieme a tanta attività fisica come camminare, sport, ecc.

Dieta anticellulite: integratore

