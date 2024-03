Lily Gladstone, attrice di “Killers of the flower moon” di Martin Scorsese, è stata la prima nativa americana candidata agli Oscar 2024. Ma come ha fatto a perdere così tanto peso? Ecco la dieta dell’attrice.

La dieta di Lily Gladstone

Lily Gladstone attrice statunitense divenuta famosa nel mondo di Hollywood ha vissuto nella riserva Blackfeet nel nord-ovest del Montana fino all’età di 11 anni, quando si è trasferita per mancanza di opportunità economiche. E’ la prima attrice nativa americana ad aver vinto un Golden Globe 2024 come miglior attrice in un Film Drammatico Killers of the Flower Moon. Gladstone infatti discende dalle tribù dei Nasi Forati e dei Piedi Neri e uno dei suoi bis-bisnonni paterni era Corvo Rosso, un capo della nazione Kainah.

Lily ha provato a recitare e sfondare in questo mondo fin da piccola, nonostante le difficoltà personali e familiari. L’attrice ha frequentato l’Università del Montana dove ha studiato recitazione e dove si è laureata nel 2008. Dopo la laurea, Gladstone ha tenuto corsi e laboratori di recitazione nella sua comunità natale.

Nonostante un’apparizione notevole nel film di Kelly Reichardt “Certain Women” (che le è valso una nomination agli Independent Spirit Award) e nella serie americana Reservation Dogs, la carriera dell’attrice stentava a decollare. Nel 2013 ha ottenuto il suo primo ruolo cinematografico nel film Jimmy P. del regista francese Arnaud Desplechin.

Ha poi recitato nel film del 2022 The Unknown Country, diretto da Morrisa Maltz, per il quale ha ricevuto un Gotham Independent Film Award. Finalmente nel ruolo principale di Mollie Kyle nel film Killers of the Flower Moon di Scorsese ha raggiunto il successo sperato. A 37 anni Lily è la nuova attrice di Hollywood da tenere d’occhio.

Alla cerimonia degli Oscar 2024 “Killers of the Flower Moon” non ha vinto nessun premio ma questo non ha impedito all’attrice di esprimere la propria gratitudine nei confronti della nomination ricevuta. In quest’occasione è apparsa anche molto dimagrita e in forma, il merito è di una dieta che ha seguito durante le riprese del film.

L’attrice nativa americana ha detto che “Flower Moon” è stato girato per ben sei mesi. “C’è una parte significativa del film in cui Mollie non sta bene”, ha detto la Gladstone. Il film descrive il suo graduale avvelenamento attraverso iniezioni di insulina, rispecchiando gli eventi della vita reale riportati dal giornalista David Grann nel libro che ha ispirato il film. Gladstone ha detto di aver perso oltre 15 kg per descrivere accuratamente la malattia debilitante di Mollie, con una dieta restrittiva e tanto allenamento.

Gladstone ha rivelato di essersi affidata allo stesso nutrizionista che Matthew McConaughey aveva per il film Dallas Buyer Club e che l’ha aiutata a perdere 16 chili in due settimane. “Ho perso 16 chili seguendo la dieta esatta di McConaughey”, ha detto l’attrice a Jimmy Fallon.

Lily Gladstone e la dieta: cosa mangia l’attrice nativa americana?

L’attrice statunitense Lily Gladstone, star di “Killers of the Flower Moon” di Martin Scorsese, è cresciuta a Kalispell, nel Montana, in una riserva dei piedi neri nel nord-ovest dello stato e proviene dalle nazioni tribali dei piedi neri e dei Nez Perce. E’ infatti la prima attrice indigena americana ad aver vinto un Golden Globe 2024 e candidata agli Oscar. A 37 anni Lily ha raggiunto il successo mondiale, e soprattutto si è conquistata un posto d’onore a Hollywood. Dimagrita e super in forma sul red carpet degli Oscar, abbiamo visto la dieta restrittiva che ha seguito l’attrice per perdere peso e trasformarsi nel ruolo.

La dieta per perdere peso come quella di McConaughey che ha seguito per il film del 2013 prevedeva di bere tutto il vino che voleva. Ma includeva nella dieta “solo due tazze di verdura al giorno per due settimane consecutive”. Anche la Gladstone aveva bisogno di perdere 15 chili per rappresentare il personaggio nella sua forma più malata.

“Era una dieta ad eliminazione lenta” che si intensificò durante una pausa delle riprese quando mangiava solo due tazze di verdura al giorno. “Questo digiuno mi ha messo in uno spazio diverso”. Dato il successo internazionale ottenuto ne è valsa la pena seguire la dieta super rigorosa!