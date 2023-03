Fitness: qual è l’orario migliore per andare in palestra?

Mattina presto, ora di pranzo oppure di sera? Ecco i consigli degli esperti sul qual è il miglior momento della giornata per allenarsi o fare un po’ di movimento, che sia in palestra o all’aperto oppure in casa. Scopriamo quale è indicato come orario migliore in cui allenarsi.

Fitness: l’orario migliore per andare in palestra

Esiste un orario migliore in cui allenarsi in palestra? A questo ci pensano diversi studi accreditati, secondo i quali il momento migliore per allenarsi è il tardo pomeriggio o la sera.

Il motivo è che in questo momento della giornata, i muscoli sono più caldi e aiutano a migliorare e velocizzare il metabolismo. Lo stesso effetto, però, si ottiene anche con un po’ di riscaldamento prima di fare qualsiasi esercizio: per questo è di fondamentale importanza riscaldarsi a dovere. Vediamo i vantaggi e svantaggi dell’allenamento durante le varie ore della giornata.

La mattina

Se ci si rivolge a persone (estremamente) mattiniere, allenarsi durante le prime ore del giorno dà la carica per tutta la giornata. Ovviamente la mattina è il momento perfetto per chi si alza presto e per chi non vuole trovare l’affollamento pomeridiano nelle palestre e negli impianti sportivi. Oltretutto d’estate c’è anche una temperatura migliore.

In termini di svantaggi c’è da dire che di mattina le articolazioni e i muscoli sono più rigidi: occorrerà quindi un riscaldamento più intensivo. Nelle prime ore della giornata, inoltre, si tende ad avere meno energia ed è necessario più tempo per riattivare il metabolismo.

Per chi deve andare al lavoro, non bisogna trascurare il fatto che spesso bisogna alzarsi davvero presto per poter fare un po’ di allenamento al mattino. Non è una cosa che tutti riescono a fare e comunque bisogna sempre assicurarsi di aver riposato abbastanza.

A pranzo

In molti scelgono di allenarsi all’ora di pranzo. Prima di tutto, è un modo per scaricare lo stress accumulato durante una mattinata particolarmente impegnativa.

Tuttavia, la pausa pranzo spesso non dura a sufficienza e si svolge proprio nel momento più caldo della giornata.

Pomeriggio/Sera

Come anticipato, scegliere di allenarsi nel tardo pomeriggio o la sera porta innumerevoli vantaggi. La temperatura corporea è al massimo e favorisce le prestazioni.

C’è poi più tempo per qualsiasi tipo di attività visto che, generalmente, la sera non ci sono impegni o obblighi lavorativi. Un allenamento più o meno intensivo aiuta a scaricare lo stress della giornata. Inoltre, soprattutto l’estate, le temperature sono più piacevoli.

Tuttavia, un intensivo allenamento fa aumentare l’adrenalina e può complicare il momento del sonno. Per questo è consigliabile terminare gli allenamenti 1 o 2 ore prima di andare a dormire per non dover poi soffrire di insonnia.

Come indicato, ogni in fascia oraria in cui allenarsi ci sono vantaggi e svantaggi per allenarsi in maniera più o meno intensiva.

Per questo è consigliabile scegliere il momento migliore in base alla propria vita e alle proprie abitudini e dare il massimo in questo senso. La prima cosa, quello che importa realmente è cercare sempre un momento della giornata per fare un po’ di movimento.