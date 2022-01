Dieta Benedetta Parodi: come dimagrire a 50 anni

La dieta di Benedetta Parodi preserva il peso forma ottimale e favorisce la perdita di peso. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono gli altri benefici che si possono ottenere con la sua dieta e come seguirla correttamente.

Dieta Benedetta Parodi

Abbiamo imparato ad amare Benedetta Parodi, dapprima, come giornalista, in seguito come cuoca, anche per la sua capacità di saper preparare piatti elaborati, ma in pochissimo tempo, aiutando, in questo modo, tutte quelle persone che la seguono a capire come ottimizzare i tempi e poter, finalmente, incastrare la passione per la cucina con i numerosi impegni della quotidianità.

A guardare il suo aspetto fisico, sembrerebbe quasi che Benedetta Parodi non mangi ciò che prepara.

E pure, le cose non stanno esattamente così. Come svelato dalla figlia, infatti, Benedetta Parodi segue la dieta delle 500 calorie, grazie alla quale può mangiare ciò che ama, tuttavia, restando in forma e perdendo peso quando è necessario. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come funziona la dieta di Benedetta Parodi, quali sono i suoi benefici e come seguirla correttamente.

Dieta Benedetta Parodi: consigli

Da qualche settimana, Benedetta Parodi intrattiene, su Instagram, i suoi numerosi follower nella preparazione di piatti gustosi e semplici, con l’aiuto di due cuochi d’eccezione, Diego e Matilde, i suoi due splendidi figli.

E’ stata proprio in quest’occasione che Matilde ha svelato il segreto della forma fisica perfetta della sua mamma: la dieta delle 500 calorie.

La dieta di Benedetta Parodi è molto simile alle diete ad intermittenza. Il programma alimentare, infatti, concede libera scelta negli alimenti da consumare, purché le porzioni siano contenute, tranne che in soli due giorni della settimana, a scelta e non consecutivi, in cui mangiare esclusivamente ortaggi, verdure e a foglia verde e formaggi magri.

Questo tipo di dieta rafforza il sistema immunitario, dà energia per affrontare la giornata, preserva il peso forma ottimale e, nel complesso, il benessere psicofisico dell’organismo.

Dieta Benedetta Parodi: integratore

