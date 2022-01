Carmen Russo è un volto del piccolo schermo davvero molto amato. La showgirl continua a vantare un fisico perfetto nonostante i suoi 62 anni e per questo rappresenta il perfetto esempio di come una sana alimentazione e una vita piena di movimento siano in grado di mantenere giovani.

Scopriamo quali sono i segreti alimentari della donna e vediamo qual è la dieta che le permette di restare così in forma.

La dieta di Carmen Russo

Carmen Russo vanta un fisico statuario che fa di certo invidia anche alle colleghe più giovani. La showgirl si impegna molto per mantanere il suo fisico perfetto, infatti lei pone grande attenzione a quello che mangia. La dieta sana ed equilibrata della Russo è davvero perfetta per chi vuole restare in forma.

La donna segue questa dieta insieme al marito Enzo Paolo Turchi con cui è legata dal 1987.

I segreti di Carmen Russo per restare in forma

La showgirl pone grande attenzione alla sua alimentazione. Carmen Russo infatti non mangia mai durante il giorno, ma beve solo caffè e succhi di frutta. Questo stile alimentare lo ha imparato dal marito Enzo Paolo Turchi che pratica danz da 30 anni.

Il segreto di Carmen Russo consiste nell’alzarsi da tavola con la fame.

Questo consente infatti di non esagerare con il cibo e quindi di non ingrassare. In generale, la showgirl fa un unico pasto alla sera completo. Grazie a questo modo di mangiare, la donna riesce a tenere a bada anche la sua golosità. La Russo ha ammesso infatti di non essere in grado di rinunciare ai dolci.

Carmen Russo e l’attività fisica

Per restare in forma, Carmen Russo pratica molta palestra.

La showgirl italiana infatti non rinuncia mai all’allenamento aerobico e al cardio-fitness. Secondo la donna, l’aerobica è perfetta per tutti coloro che non vogliono essere condizionati da una tecnica. Il cardio-fitness, invece, aiuta a rendere più divertente l’attività fisica come anche il body building.

Chiaramente, Carmen Russo pratica anche molta danza. Questo tipo di ginnastica è pertinente al suo lavoro e quindi rappresenta per lei qualcosa di essenziale e di immancabile.