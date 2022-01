La tisana allo zafferano è una bevanda semplice da preparare e ricca di proprietà benefiche per l’organismo. Scopriamone insieme le caratteristiche.

Tisana allo zafferano: le proprietà benefiche

Le proprietà benefiche della tisana allo zafferano derivano proprio dalla pianta. Per preparare la bevanda, infatti, si utilizzano gli stigmi, che contengono oltre 150 sostanze aromatiche volatili.

Lo zafferano, inoltre, contiene tantissimi carotenoidi, degli antiossidanti come safranale, picrocrocina, crocetina e α-crocina, oltre che vitamina A, vitamina B1 (tiamina) e vitamina B2 (riboflavina). Vediamo ora le proprietà benefiche che queste sostanze apportano all’organismo.

Tisana allo zafferano: quali sono i benefici?

La tisana allo zafferano apporta molti benefici all’organismo, ecco perché andrebbe preparata spesso. Ad esempio, la tisana è ottima per chi soffre di insonnia, perché aiuta ad alleviare stress e tensione e a distendere i nervi.

La tisana allo zafferano è ottima anche per curare la pelle, dato che è un ottimo rimedio naturale contro la psoriasi e un valido aiuto per prevenire l’invecchiamento cellulare. La bevanda, infatti, è ricca di antiossidanti, sostanze che contrastano l’azione dei radicali liberi prevenendo la formazione di rughe.

La tisana allo zafferano esercita proprietà benefiche anche per le vie respiratorie, dato che offre protezione contro varie infiammazioni dei bronchi ed è anche adatto a chi soffre d’asma.

La bevanda è benefica anche durante la sindrome premestruale, dato che allevia nervosismo, sbalzi d’umore e dolori vari tipici di quel periodo del mese.

Infine, gli antiossidanti contenuti nella tisana allo zafferano sono un toccasana per il cervello, dato che incrementano le capacità mnemoniche e di apprendimento del soggetto.

Tisana allo zafferano: come prepararla

Per beneficiare di questi effetti, occorre preparare la tisana allo zafferano e non c’è niente di più semplice.

Per farlo, bisogna far bollire un pentolino d’acqua e aggiungerci poi una manciata di stimmi di zafferano, sbriciolati un po’ con le dita. Lasciate in infusione per una decina di minuti, poi filtrate il liquido e bevete.

Per dolcificare la bevanda, potete aggiungere un po’ di miele a vostra scelta. La tisana può essere bevuta sia calda che fredda.