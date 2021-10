Fabio Fognini è uno dei tennisti italiani più apprezzati di sempre per via dei grandi successi raggiunti sul campo da tennis. Per restare in forma e dare sempre il massimo nello sport, l’atleta azzurro ha da sempre fatto molta attenzione alla propria alimentazione.

Scopriamo dunque qual è la dieta dell’azzurro.

La dieta di Fabio Fognini

La dieta di Fabio Fognini è molto varia e ricca di alimenti diversi tra loro. In questo modo il tennista riesce ad introdurre le quantità corrette di carboidrati, proteine e grassi restando in forma perfetta. Chiaramente, essendo un atleta, cerca di ridurre al massimo i grassi introdotti.

In generale il tennista presta una grande attenzione alla propria alimentazione in quanto gli permette di dare il massimo nello sport.

Consumare gli alimenti giusti nel momento giusto infatti significa riuscire ad avere la giusta energia durante gli allenamenti e di avere la giusta carica durante le partite.

Cosa mangia Fabio Fognini

Fabio Fognini prima delle partite di tennis consuma carboidrati in quanto questi gli danno energie per affrontare lo sforzo. L’azzurro mangia circa tra o quattro ore prima dei match consumando un pranzo vario e spesso ricco di patate.

Mezz’ora prima della partita invece consuma frutta secca per avere il massimo delle energie.

Prima delle partite Fognini evita alimenti ricchi di grassi come i formaggi. In generale non mangia nemmeno dolci in quanto, se consumati a ridosso delle partite, alzano troppo il livello di zuccheri nel sangue.

Durante le partite il tennista consuma del gel in grado di dare energie immediate.

Una volta che la partita è terminata, Fognini reintegra anche le proteine.

Gli sgarri a tavola di Fabio Fognini

Il tennista è molto attento a tavola e per questo non si concede sgarri a tavola.

Fabio Fognini però si concede una birra alla settimana, anche se comunque evita l’alcool il più possibile.