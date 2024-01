Il famoso Black sapote è un frutto esotico messicano noto come ‘cioccolato del paradiso’, per il suo gusto simile al cioccolato: una vera delizia. Ecco le sue proprietà e calorie.

Black sapote: proprietà e calorie del frutto messicano

Sapete cos’è il Black sapote? Questo speciale frutto esotico di origine messicana è una delizia per il palato in quanto è un frutto, quindi con poche calorie, ma ha il sapore dell’amato cioccolato. Chiamato anche zapote nero, albero del cioccolato o cachi nero proviene dalla Diospiros digyna, una pianta originaria del Messico e del Guatemala, che dà vita al particolare frutto.

La pianta del Black sapote è diffusa soprattutto in America Centrale, Florida Hawaii e Filippine. È una pianta sempreverde i cui frutti maturano tra maggio e giugno. Fa parte della stessa famiglia dei cachi. La polpa del black sapote, quando maturo, è di color marrone scuro con una consistenza cremosa. Il gusto ricorda quello del cioccolato con retrogusto di banana. Per questo suo aspetto e della sua consistenza viene spesso chiamato budino al cioccolato. Le calorie sono molto basse in quanto 100 grammi di zapote nero contengono solo 80 kcal.

Questo frutto messicano ha tante proprietà e benefici per la nostra salute, ecco le principali del black sapote.

Antibatterico: un nuovo composto isolato dal frutto ha mostrato attività antimicrobica contro batteri Gram-positivi e Gram-negativi.

Sistema immunitario: è ricco di vitamina C utile per aumentare la resistenza dell’organismo agli attacchi degli agenti patogeni come virus e batteri. La sua assunzione è quindi consigliata per rafforzare il sistema immunitario.

Radicali Liberi: contrasta l’attività dei radicali liberi. In questo modo il black sapote aiuta l’organismo a prevenire alcuni tipi di malattie tra cui anche i tumori. Gli estratti della buccia hanno mostrato un’attività antiossidante 7/12 volte superiore rispetto alla polpa del frutto.

Vista e Pelle: la vitamina A ha proprietà benefiche per occhi e pelle. Nel primo caso apporta benefici alla vista mentre, nel secondo, protegge la pelle e le dona un bell’aspetto. Lo zapote nero contiene circa 4 volte il contenuto di vitamina C rispetto alle arance.

Dimagrante: è utile nella dieta per perdere peso, infatti, il black sapote può essere consumato da chi è a dieta, poiché povero di calorie e grassi. 100g di questo frutto contengono solo 80 calorie.

Il frutto messicano dal gusto a cioccolato si mangia tagliato a metà e con un cucchiaio si mangia la polpa scartando i semi. Il sapore di black zapote si abbina bene a vaniglia, rum, panna, caffè e spezie come la cannella e la noce moscata. In Messico, è anche comune vedere la polpa mescolata con vino, cannella e zucchero servito come bevanda da dessert.

Il frutto Black sapote: proprietà e calorie

Black sapote, perfetto frutto esotico del Messico, dalla consistenza esterna dura ma contenuto morbido e cremoso, è speciale perché è un frutto dal gusto di cioccolato e banana. I frutti contengono il 70% di acqua, carboidrati, il 2% di proteine, lo 0,5% di grassi, ed il 2% di fibra alimentare.

Minerali: ferro, rame, potassio, calcio, fosforo, rame,

Vitamine: vitamina A, B1, B2, B3 e vitamina C e K.

Aminoacidi: acido aspartico, acido glutammico, alanina, cistina, glicina, fenilalanina, istidina, isoleucina, leucina, lisina, prolina, metionina, serina, tirosina, triptofano, valina e treonina.

Altri costituenti (composti volatili) presenti nel black sapote sono i composti terpenici, i chetoni, aldeidi, limonene e linalolo. Il black sapote, oltre a caratterizzarsi per essere di colore nero all’interno, si distingue dagli altri frutti, esotici e non, per essere molto dolce e ricordare il sapore del cioccolato.

Viene infatti consigliato il consumo del frutto fresco, spalmato sul pane proprio come se fosse una crema al cioccolato; può però essere impiegato anche per produrre sia dolci che succhi.

Un uso comune di questo frutto è spalmarlo sul pane, ideale come merenda sana e nutriente per i bambini, che lo apprezzano grazie al suo sapore dolce.

In Messico lo zapote nero viene consumato con l’aggiunta del vino Porto, oppure con altri liquori quali rhum o brandy. Talvolta viene aggiunto anche zucchero di canna e cannella.