Caterina Balivo è una delle presentatrici più amate del piccolo schermo anche se non conduce un programma tutto suo da un po’ di tempo a questa parte. Dopo un periodo sabatico, l’abbiamo vista molto attiva sui social dove appare in perfetta forma. Scopriamo la dieta che segue Caterina Balivo per un fisico al top.

La dieta di Caterina Balivo: cosa mangia per non ingrassare

Caterina Balivo, 43 anni e dimostrarne almeno dieci in meno. Una delle conduttrici tv più amate in Italia, mamma di due bambini, è sempre in perfetta forma come quando da giovanissima partecipò a Miss Italia. Qual’è il suo segreto? Indubbiamente, si parte dalle abitudini alimentari.

Nonostante ami la cucina, la silhouette di Caterina Balivo è sempre perfetta. Proprio lei ha specificato che ama cucinare e mangiare e spesso si concede piccoli peccati di gola per addolcire le giornate più difficili. E allora come fa ad avere un fisico così scolpito?

Merito della dieta mima digiuno, a cura del dottor Walter Longo. Lo ha rivelato la stessa Caterina a Fanpage spiegando che si tratta di un regime alimentare di breve durata ma molto efficace che lei ha seguito.

Dura al massimo 5 giorni, permette di perdere peso in modo facile e nello stesso tempo aiuta il corpo a prepararsi ad affrontare alcune malattie come l’Alzheimer e il diabete di tipo due.

1150 sono le calorie previste per il primo giorno di dieta che si riducono ad 800 nei rimanenti quattro giorni nei quali si mangiano verdure cotte o crude, cereali e legumi secchi. Si può consumare anche il pesce evitado però quello ricco di mercurio.

“Ci tengo a precisare che questa è una dieta preventiva antitumorale, non serve per dimagrire. Lo so che sono magra, non devo dimagrire, non è che sono impazzita. Sto resettando il mio organismo”, aveva detto tempo fa la Balivo.

Stesso lei era preoccupata di non poter mangiare pasta, carne, prosciutto, pane, tra i suoi alimenti preferiti. La conduttrice aveva anche sottolineato che quando si sceglie di fare una dieta non ci si deve mai affidare al fai da te ma è sempre necessario farsi seguire da un professionista.

Caterina Balivo e i suoi segreti per restare in forma

L’attività fisica, per la Balivo, non è solo un mezzo per mostrare un corpo tonico, ma è la strada da percorrere per trovare anche un benessere mentale. Per questo motivo ha mostrato a tutti i suoi follower sui social un esercizio in particolare, da poter fare in pochissimo tempo ed anche in casa, oltre che in palestra ovviamente.

Se si vuole ottenere un addome piatto, è uno degli esercizi più conosciuti, che spesso si fanno anche in palestra. Si tratta del plank, che è uno degli esercizi più famosi – ma anche forse uno dei più tosti – per il benessere del corpo.

Viene spesso effettuato durante le lezioni di yoga o pilates. Per fare il plank dovrete essere in orizzontale e non dovrete alzare troppo la schiena. Sicuramente all’inizio lo troverete molto difficile da eseguire, ma poi vi renderete conto che più andate avanti più riuscirete a farlo in modo corretto.