La conduttrice Roberta Capua, 54 anni, che negli ultimi tempi è stata al timone del rotocalco “Estate in diretta” su Rai Uno e del cooking show “L’ingrediente perfetto”, ha svelato i suoi segreti a tavola per mantenersi in forma. Scopriamo la dieta dell’ex Miss Italia.

La dieta di Roberta Capua: cosa mangia l’ex Miss Italia

Roberta Capua è salita alla ribalta grazie alla vittoria conseguita nel concorso di Miss Italia, mentre si è classificata seconda l’anno successivo, come Miss Universo. Da allora, la Capua ha legato il suo nome a una lunga serie di programmi tv.

E’ passata, ad esempio, da Buona domenica e Unomattina, fino ad approdare nel mondo dei cooking show.

Dal 2019 al 2021 ha condotto su LA7 il programma L’ingrediente perfetto. E proprio grazie alla trasmissione, ha proposto ogni settima nuove ricette rivolte al pubblico, sfiziose ma al contempo salutari. Ma a cosa non può rinunciare lei?

Roberta Capua ha ovviamente un occhio di riguardo per la sua linea. Ciononostante, non si vieta qualche piccolo strappo alla regola. In particolar modo, sceglie di farlo se a tentarla sono i suoi cibi prediletti, ovvero i dolci.

“Amo molto i dolci, senza di essi non potrei farcela. Li adoro a tal punto che durante pranzi e cene spesso preferisco limitarli durante le portate principali per poi concedermi un ricco e soddisfacente dessert”, ha confessato l’ex modella.

Per il resto del tempo, invece, Roberta Capua si dice grande “fedele” alla dieta mediterranea. E continua a mantenere una certa attenzione su ciò che ingerisce, senza sfociare però nell’ossessione. Un’altra sua grande passione, inoltre è una sostanziosa parmigiana di melanzane. Dunque, si alla sana alimentazione ma senza mai rinunciare a qualche sgarro di piacere.

I piatti prediletti da Roberta Capua

Roberta Capua, come anticipato, non è favorevole a privarsi da qualche sgarro. L’ex Miss Italia ha così confessato: “Cerco di essere attenta in quanto il mio metabolismo non è più quello di una volta. La cosa fondamentale è conoscere se stessi, le cose che ci fanno bene o male. Ad esempio, io so che mi fanno ingrassare i carboidrati. Dipende anche da che attività fisica si fa. Bisogna conoscere se stessi e regolarsi di conseguenza. Io ad esempio non sono una grande fan della prima colazione anche se sembri sia fondamentale”.