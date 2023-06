Ronnie Coleman, classe 1964 è un culturista ed ex poliziotto statunitense. Soprannominato The King, si è guadagnato il soprannome dopo aver vinto il titolo di Mr. Olympia per otto volte consecutive. Ecco cosa mangia.

Dieta di Ronnie Coleman: cosa mangia il culturista ex poliziotto?

Ronnie Coleman per un po’ di tempo ha detenuto anche un Guinness World Record: quello per il maggior numero di vittorie come professionista IFBB (ventisei, poi battuto da Dexter Jackson) superando il precedente primato di Vince Taylor (ventidue).

Nel 2006 è stato spodestato dal trono dell’Olympia da Jay Cutler e l’anno successivo si è classificato quarto vedendo ancora una volta salire sul trono Cutler; al termine di tale edizione ha annunciato il ritiro dalle competizioni per via dei traumi subiti in allenamento. Ma cosa mangia il culturista americano, considerato uno dei più grandi di tutti i tempi?

Le Giornate di Ronnie Coleman sono caratterizzate da orari ben precisi dove assume gli integratori e consuma i pasti solidi. Ore 10:00 inizia la giornata assumendo 6-8 tablets di Nitrix. La BSN che produce il Nitrix è lo sponsor storico di Ronnie Coleman.

Ore 10:30 Fiocchi d’avena 1 tazza; albumi in padella 2 tazze; chottage cheese 200 grammi; Caffè americano 1 tazza

Pre-Workout: 1 cucchiaio di NO XPLODE con abbondante acqua

Post-Workout: 2 cucchiai di Mass Gainer; 6-8 tablets di Nitrix

Ore 16:00: Petto di pollo – 2 pezzi; Fagioli Rossi – 1,5 tazze; Riso integrale – 1,5 tazze; Pane di Mais – 2 pezzi; Acqua – 500 ml. Ore 18:30 6-8 tablets di Nitrix. Ore 19:00: Petto di pollo – 2 pezzi; Patate al forno – 1 patata; Acqua – 500 ml

Cena alle ore 22:00 con Filetto di manzo magro alla piastra 250 grammi; Petto di pollo – 1 pezzo; Patate al forno- 1 patata; Insalata; Limonata 500 ml. E non è finita alle ore 24:00 assume Mass Gainer – 2 misurini.

Infine alle ore 01:30 Syntha-6 – 4 misurini. È un programma semplice, tecniche semplici, cibi semplici in quanto il bodybuilding in definitiva è semplice.

Dieta Ronnie Coleman: l’allenamento del culturista

Ronnie Coleman si allenava in fase agonistica ed ora da ex campione di bodybuilding, sempre alle 11 della mattina per 6 giorni alla settimana con la Domenica tenuta come giorno di riposo.

Ronnie Coleman è un ex agente della Polizia di Arlington (Texas) dove effettuava il turno di servizio 15-23 da Domenica a Giovedì, turni di lavoro che gli hanno permesso di allenarsi sempre al mattino. Nonostante non partecipi più alle gare Ronnie resta uno dei culturisti più forti e conosciuti al mondo.