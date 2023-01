Anche i fogli di carta e gli avanzi in carta possono essere riciclati, invece di diventare rifiuto. Esistono tante e diverse idee creative per riutilizzare fogli di carta che vengono accumulati nella spazzatura. Dai loro una seconda possibilità seguendo questi consigli e suggerimenti di riciclo.

Come riciclare fogli di carta: consigli e suggerimenti

Ogni giorno sprechiamo fogli di carta e altri oggetti in carta che accumuliamo nella pattumiera. Questi rifiuti in carta possono essere riciclati per creare qualcosa di nuovo e fantasioso. Ecco alcuni consigli per riuscirci.

Fiocchi di carta

Da alcuni lavori rimangono dei ritagli di carta abbastanza grandi o lunghe strisce da poter ricavare dei fiocchi o nastri decorativi per abbellire e decorare i pacchetti regalo, una confezione o da attaccare come chiusura ad una borsa di carta.

Ciotole

Un’idea davvero utili è quella di recuperare pezzi e pezzetti di carta per realizzare delle ciotole e ciotoline che abbiano anche la funzione di contenere oltre che essere decorative. Con l’aggiunta di elementi naturali o altre piccole decorazioni colorate che abbiamo già in casa è possibile crearne di uniche e irripetibili.

Compost

Trasforma giornali e fogli di carta in compost. Taglia la carta in strisce e mettine uno strato intorno alle tue piante.

Questo aiuterà a prevenire la crescita dell’erbaccia e manterrà il terreno umido. In seguito la carta si decomporrà e aiuterà a dare sostanze nutritive al terreno.

Stampa sul retro

Molte stampanti stampano solo su un lato. Se stai stampando qualcosa che non ha bisogno di un aspetto professionale, usa il retro di un foglio già stampato che non ti serve più.

Bloc-notes

Crea un bloc-notes. Accatasta dei fogli già utilizzati.

Girali sottosopra e poi rilegali in cima con delle graffette o un fermacarte a molletta.

Suggerimenti per riciclare fogli di carta

Ecco altre idee creative per riciclare fogli di carta, invece di gettarli via. Un’idea tutta green per piantare i semi e coltivare le piccole piantine prima di essere trapiantate. Il vasetto per piante è totalmente biodegradabile e in base alla carta utilizzata può diventare anche bello da vedere.

Fiori di carta

Se ti avanzano pezzi di carta dalla forma regolare è possibile utilizzarli per ricavarne dei fiori e fogli utilizzando la tecnica origami o lavorando la carta con le mani. I fiori possono essere usati poi come decorazioni per la casa, inseriti in un pacchetto regalo come riempitivo a sorpresa, formare un bouquet, abbellire pacchi o borse.