Dieta dei 6 pasti: programma e funzionamento

Per riuscire a ottenere dei risultati nel momento di un piano alimentare personalizzato ai fini del dimagrimento è bene consumare i cinque pasti della giornata, come suggeriscono i nutrizionisti. A questi si aggiunge un ulteriore pasto nella dieta dei 6 pasti che consente, tramite il consumo di determinati alimenti, di tornare in forma mantenendo il metabolismo in attività. Vediamo in che modo.

Dieta dei 6 pasti

A differenza di una giornata tipo in cui si consumano solitamente 5 pasti, vi sono regimi alimentari dimagranti che aggiungono un ulteriore pasto. Si tratta della dieta dei 6 pasti, un approccio alimentare particolarmente consigliato dai nutrizionisti considerando anche i benefici che offre e dona a chi decide di seguirla.

Un regime che, come dice il nome, porta a consumare fino a 6 pasti al giorno. Oltre ai classici pasti che prevedono la colazione, il pasto più importante della giornata, il pranzo e la cena, prevede anche altri due spuntini da consumare a metà mattina ma anche a merenda e uno spuntino prima di dormire a base di frutta, frutta secca e yogurt.

Un regime come la dieta dei 6 pasti aiuta a mantenere il metabolismo sempre attivo e quindi è in grado di funzionare correttamente durante un regime dimagrante. Aiuta poi a distribuire l’energia in maniera costante durante la giornata cercando così, con un pasto in più, di evitare i picchi e i cali di zucchero oltre agli attacchi di fame.

I pasti devono essere ben bilanciati quindi ricchi di una serie di nutrienti come proteine, carboidrati, grassi sani e frutta. e verdura. Le porzioni poi devono essere limitate in modo da evitare le troppe calorie e le abbuffate ai pasti. Indicata per tutti anche per coloro che praticano attività fisica e necessitano di una sferzata di per affrontare le attività della giornata.

Dieta dei 6 pasti: il menù

Un regime del genere per dare benefici e risultati deve tenere conto di una serie di aspetti e di caratteristiche. Prima di iniziare la dieta dei 6 pasti si consiglia di chiedere il consulto di un nutrizionista in modo da stilare un programma alimentare. La dieta dei 6 pasti ha bisogno di tutti i micro e macro nutrienti per essere in forma e in salute.

Considerando che le dimensioni dei pasti devono essere limitate è bene anche distribuire i vari pasti durante l’arco della giornata in maniera equa. Si punta su cereali integrali, ma anche verdura e frutta che sono ricchi di fibre e di nutrienti come vitamine e antiossidanti. Raccomandato poi bere a sufficienza per mantenere il corpo ben idratato.

Le calorie non devono superare quelle necessarie. Seguendo attentamente la dieta dei 6 pasti e le regole prescritte si può tornare in forma e al tempo stesso perdere peso ma anche guadagnare in salute. Ecco un esempio di menù da consumare:

Colazione: yogurt greco e frutta oppure tè verde

Spuntino: 1 mela o delle mandorle

Pranzo: Insalata mista, una tazza di quinoa e del pane integrale

Spuntino pomeridiano: cereali integrali e yogurt greco

Cena: salmone alla griglia con delle verdure o riso integrale

Spuntino: tazza di latte di mandorla

Dieta dei 6 pasti: formula dimagrante

Considerando che la dieta dei 6 pasti aiuta a prevenire gli attacchi di fame è utile aggiungere a questo regime dimagrante un ulteriore aiuto che abbia queste proprietà. Un integratore come Spirulina Ultra che, se abbinato a un’alimentazione adatta e attività fisica adeguata, aiuta a ottenere tali benefici. Di origine italiana e a base naturale.

Una formula dimagrante raccomandata da esperti e consumatori che stimola e tiene in attività il metabolismo riuscendo così a dimagrire in poco tempo. Elimina i depositi di grasso e le calorie saziando nel modo giusto ed evitando gli eccessi di fame e le abbuffate andando anche a pulire il corpo da scorie e tossine in eccesso.

A differenza di altri integratori in commercio, è del tutto privo di componenti nocivi e dannosi poiché del tutto naturale con ingredienti quali spirulina che elimina i depositi di grasso nei punti critici del fisico e la gymnema che stimola il metabolismo lipidico e di carboidrati andando a ridurre l’appetito per non arrivare troppo affamati ai pasti.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Per un integratore come Spirulina Ultra bastano soltanto due compresse prima dei pasti con l’acqua evitando di andare oltre la posologia indicata.

Per l’ordine bisogna affidarsi al sito ufficiale del prodotto per accertarsi dell’esclusività e originalità del prodotto. Il consumatore inserisce i dati personali nel modulo attivando l’offerta di 4 confezioni al costo di 49,99€ invece di 200 con il pagamento tra Paypal, carta di credito e contanti.