Dieta di primavera: come prepararsi alla stagione

Il periodo primaverile comporta e porta con sé una serie di cambiamenti che inevitabilmente si ripercuotono sul fisico. Per questa ragione, provare a cambiare alimentazione è spesso la scelta migliore e la dieta di primavera è il metodo migliore. Scopriamo in cosa consiste e come seguirla in modo esatto.

Dieta di primavera

La primavera, appena arrivata, porta non solo giornate lunghe e voglia di scoprirsi, ma anche sfoggiare il fisico. Per poterlo fare, la dieta di primavera è il regime ideale dal momento che fornisce tutti i nutrienti necessari e dovuti per l’organismo per mantenersi in forma per la salute in questa stagione e periodo dell’anno.

La primavera poi è come il Capodanno, ricco di buoni propositi, soprattutto per quanto riguarda il settore del benessere. Il periodo estivo e quindi la prova costume che si avvicina spingono molti soggetti a prepararsi e quindi è il momento di togliersi qualche chilo di troppo. Questo periodo comporta poi una serie di cambiamenti, non solo termici, per cui bisogna adeguare al meglio la propria alimentazione.

Con l’arrivo della bella stagione, poi con i consigli dell’esperto, seguire e cominciare la dieta di primavera permette di dimagrire e di perdere peso nei mesi che anticipano la stagione estiva. Con l’ora legale appena giunta, aumenta il bisogno di dimostrare un fisico più tonico e snello con gli alimenti adatti tipici della stagione.

Dieta di primavera: programma

Le giornate soleggiate di questo periodo comportano delle modifiche nella percezione del corpo che portano a perdere peso e dimagrire. In base al consiglio degli esperti è bene, nella dieta di primavera, bere moltissima acqua proprio per introdurre l’organismo e quindi cominciare a idratare i sali minerali anche per le condizioni climatiche e meteorologiche.

Questo è il periodo in cui introdurre diversi nutrienti come il ferro, il calcio, il potassio e il magnesio oltre a concedersi maggior tempo per il riposo e dormire meglio. Le giornate primaverili, complice anche il cambio di stagione e l’arrivo del polline, comportano un dispendio energetico ulteriore per cui riuscire a riposare aiuta anche in fase di dimagrimento.

Nella dieta di primavera bisogna poi limitare il consumo di alimenti salati e grassi che sicuramente non aiuta nel dimagrimento. No al consumo di carni affumicate e salumi, sì al consumo della carne bianca invece di quella rossa. La frutta e la verdura, come al solito, sono da consumare in cinque porzioni giornaliere.

Ci sono poi una serie di alleati come i ravanelli che sciolgono i grassi in eccesso favorendo la perdita di peso. Si consiglia di prediligere le proteine vegetali in favore di quelle animali dal momento che sono meno caloriche. Sono poi ottime le barbabietole, gli agretti insieme agli asparagi che si possono preparare in tanti modi.

Dieta di primavera: integratore

