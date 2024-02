I pasti sostitutivi, o sostituti del pasto, sono sempre di più utilizzati per dimagrire. Vanno però assunti nel modo giusto e controllato per non incorrere in danni collaterali. Ecco quanti bisognerebbe fare al giorno per dimagrire.

Quanti pasti sostitutivi bisognerebbe fare al giorno per dimagrire?

Per perdere peso in modo efficace e anche veloce, spesso si ricorre alla dieta dei pasti sostitutivi. Si tratta di assumere beveroni, barrette energetiche, shake, pasti pronti che vanno a sostituire il classico pasto principale come il pranzo, la cena ma anche la colazione. In questo modo si tende a dimagrire ma bisogna fare sempre in modo ragionato e non eccessivo. Allo stesso modo si integrano tutti i nutrienti necessari per la salute e la soddisfazione del corpo, ma in modo ipocalorico.

In generale, i pasti sostitutivi di alta qualità contengono una quantità bilanciata di proteine, carboidrati, grassi, vitamine e minerali, ma è importante leggere attentamente le etichette e scegliere prodotti privi di ingredienti artificiali e zuccheri aggiunti. Quelli più famosi sono gli shake, polveri da mescolare con acqua o latte e bevuti come sostituti del pasto. Ma quanti bisognerebbe fare al giorno per dimagrire?

In generale i pasti sostitutivi rappresentano una valida soluzione per ridurre l’apporto calorico giornaliero e permetterci di perdere peso. In linea di massima, per perdere peso è consigliato il consumo di 2 pasti sostitutivi al giorno, meglio a colazione e pranzo oppure colazione e cena, per una durata massima di tre settimane continuative. Sempre in una dieta ipocalorica varia ed equilibrata.

I pasti sostituivi, come detto precedentemente, sono una forma sempre più popolare e usata da chi vuole perdere peso ma magari non ha voglia né tempo di seguire una dieta classica ipocalorica. In questo caso si ricorre alla dieta dei pasti sostitutivi oppure si aggiunge alla dieta ipocalorica uno o due sostituti del pasto: shake, beveroni, barrette. Tuttavia ricordiamo che i pasti sostitutivi possono essere un valido aiuto nella perdita di peso se inseriti in una dieta bilanciata e sana.

L’efficacia della dieta attraverso l’utilizzo di pasti sostitutivi dipende naturalmente anche da quanti sono i kg che si intendono perdere. Se si vogliono ottenere risultati duraturi nel tempo, evitando l’effetto yo-yo, non bisogna puntare inizialmente a una riduzione del peso drastica. Invece, è meglio dividere la propria dieta in step. Questo permette anche una maggiore facilità nel perdurare nel tempo del regime dietetico da seguire, evitando di tornare al punto di partenza.