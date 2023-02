Dieta della menopausa: consigli e rimedi naturali

La dieta della menopausa nasce con l’obiettivo di contrastare i cambiamenti ormonali, lo stress, l’età che avanza e ogni altro fattore che ostacola e rende difficile la perdita di peso durante e dopo la menopausa. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come perdere peso in modo sano e naturale.

Dieta della menopausa

La menopausa inizia ufficialmente quando sono passati 12 mesi dall’ultima mestruazione. In realtà, l’aumento di peso e la difficoltà di perderlo iniziano a manifestarsi una decina di anni prima, quando una donna entra nella perimenopausa.

I fattori che favoriscono e ostacolano la perdita di peso sono tantissimi e mentre alcuni non possono essere controllati da noi, perché non dipendono dalla nostra volontà, ve ne sono altri sui quali, fortunatamente, possiamo esercitare un controllo, perché possono anche dipendere da noi.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono i benefici della dieta della menopausa, come funziona la dieta e come seguirla correttamente, così da perdere peso e restare in forma, sia durante la menopausa che dopo.

Dieta della menopausa: consigli

Sorprendentemente, l’avanzare dell’età non rende più difficoltosa la perdita di peso, ma è ovvio che, a 50 o a 60 anni, l’organismo non è più in grado di lavorare come quando ne aveva 20 o 30. Per questa ragione, soprattutto quando si entra in menopausa ed è necessario fare i conti con tutti quei fattori destabilizzanti, è fondamentale modificare o, in alcuni casi, aggiustare il proprio stile di vita a nuove esigenze e necessità.

La dieta della menopausa consiglia di ridurre il numero delle calorie e, in questo caso, non serve semplicemente mangiare di meno, ma serve consumare più calorie di quelle che si assorbono. A causa dell’età che avanza, il tasso metabolico di una cinquantenne o di una sessante rallenta, non è più così veloce come quello di una ventenne e questo vuol dire che, a quest’età, si devono assumere meno calorie rispetto a quelle che si assumevano ad un’età meno avanzata.

Sempre secondo la dieta delle menopausa, durante la giornata, il numero delle proteine magre assunte dovrebbe superare quello delle calorie. Di conseguenza, è fondamentale ridurre l’apporto di pane, pasta e cereali, a meno che non si stia già seguendo un altro tipo di dieta, che consiglia diversamente.

Le proteine non sono le uniche ad accelerare il metabolismo e a favorire la perdita di peso. Al contempo, potrebbe essere necessario aumentare anche il consumo di fibre. Gli alimenti ricchi di fibre non solo rallentano la digestione prolungando il senso di sazietà, ma arricchiscono il piatto e regolano i livelli di glicemia nel sangue così da tenere, ancora una volta, sotto controllo la fame.

Infine, allenatevi regolarmente. Se siete persone sportive e con esperienza, potreste optare per gli allenamenti ad alta intensità. In caso contrario, anche solo una passeggiata, di un’ora o mezz’ora al giorno, per tre volte alla settimana, potrebbe fare la differenza.

Dieta della menopausa: rimedi naturali

