La sempre più popolare dieta americana seguita da molte star per dimagrire fino a 3kg in 3 giorni ha svariati nomi: dieta Birmingham, Cleveland o dell’unità cardiaca. Ecco svelato in cosa consiste per dimagrire in poco tempo.

Dieta delle star: come perdere 3 kg in 3 giorni

La dieta americana delle star, dei 3 giorni, è un piano alimentare gustoso di 3 giorni intervallato da 4 giorni di riposo o intermedi nei quali si mangia quasi come gli altri giorni. Al bisogno, la dieta americana dei tre giorni, che ti permette di perdere fino a 3kg a settimana, può essere ripetuta per un mese intero.

La dieta dei tre giorni è nata per far dimagrire velocemente i malati di cuore in sovrappeso ma è stata adottata anche da altri per la sua efficacia. Infatti, con questa dieta perdi molti chili in tempi brevi e con un regime alimentare semplice ed equilibrato per aiutare a dimagrire mangiando.

Lo schema della dieta delle star è leggermente iperproteico, significa che privilegia le proteine rispetto ad altri nutrienti, come carboidrati o grassi. Questo determina un’ulteriore aumento del metabolismo.

Le proteine, infatti, sono sostanze molto complesse, che impiegano anche 10-12 ore per essere assimilate: per digerirle e assorbirle, quindi, il metabolismo può aumentare la sua attività fino al 70 per cento.

Una dieta iperproteica come la dieta dei tre giorni americana originale quindi fa dimagrire innanzitutto perché per digerire il cibo l’organismo consuma più energie, e quindi calorie. Non solo: impegnano intestino e stomaco per molte ore, facendo durare la sensazione di sazietà a lungo.

La dieta dei tre giorni funziona, in sostanza, perché ogni pasto richiede maggiore energia per la digestione con effetto bruciagrassi e dona senso di sazietà a lungo.

La dieta americana dei tre giorni, seguita da molte star, deve la sua efficacia alla combinazione precisa fra alcuni alimenti. E’ per questa ragione che non è possibile scambiare il pranzo con la cena o una portata con l’altra.

Infatti, è solo combinando le proteine con i cereali a colazione e a pranzo, e con le vitamine e i grassi a cena che si provoca l’effetto dimagrimento.

Il metabolismo, cioè l’insieme dei processi chimici che permettono di trasformare il cibo in energia, diventa più attivo rispetto a normali standard e quindi è in grado di bruciare meglio i grassi in eccesso.

La dieta delle star di tre giorni: menù settimanale

Ecco prima alcune premesse sulla dieta delle star americane.

La dieta va seguita per 3 giorni.

Nei successivi 4 giorni (di riposo o intermedi) si può ritornare a mangiare normalmente.

Si perdono 2 o 3 chili, ma dipende dalla quantità di chili da perdere e dal proprio stato di salute, nonché dal livello di attività fisica.

Chi deve perdere ancora peso può ripetere lo schema 3 giorni di dieta + 4 giorni intermedi per 4 settimane.

Bisogna bere almeno 2 litri d’acqua al giorno, per idratare l’organismo e favorire lo smaltimento delle tossine.

Il menù della dieta delle star in tre giorni

Lunedì

Colazione: mezzo pompelmo o succo di pompelmo; una fetta di pane tostato; un cucchiaio di burro di arachidi o di margarina; caffè nero o thè.

Pranzo: 125 g di tonno al naturale; una fetta di pane tostato; caffè nero o thè.

Cena: 90 g di carne a piacere; 250 g di fagiolini; 250 g di barbabietole o carote; una mela piccola; 125 g di gelato alla vaniglia.

Martedì

Colazione: un uovo sodo; una fetta di pane tostato; mezza banana; caffè nero o thè.

Pranzo: 250 g di formaggio a fiocchi o 124 g di tonno al naturale; 5 cracker salati.

Cena: 2 wrustel; 250 g di broccoli o cavoli; 125 g di carote oppure di cime di rapa; mezza banana; 125 g di gelato alla vaniglia.

Menù Terzo giorno di dieta

Mercoledì

Colazione: un uovo sodo; una fetta di pane tostato; caffè nero o te.

Pranzo: una fetta di formaggio; 5 cracker salati; una mela piccola; caffè nero o thè.

Cena: 250 g di tonno; 125 g di carote o barbabietole; 250 g di cavolfiore o fagliolini; una mela o 250 g di melone; 125 g di gelato alla vaniglia.