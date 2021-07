Una bellezza naturale e disarmante: Emily Ratajkowski non rischia mai di passare inosservata. La giovane modella statunitense si mostra sempre in forma smagliante e tutti si chiedono quale sia il suo segreto. Nessun mistero, la dieta di Emily Ratajkowski è semplice e sana, proprio come lei.

Emily Ratajkowski: chi è

Classe 1991, inglese di nascita e americana d’adozione, Emily inizia a calcare la scena fin da giovanissima. Prima in Inghilterra e poi negli USA inizia a recitare, ma ben presto decide di dedicarsi alla carriera di modella. Viene fotografata per diverse riviste, ma il successo arriva nel 2013, quando compare in topless nel video di Robin Thicke Blurred Lines. Ciò la rese popolare come sex symbol, ma Emily seppe sfruttare al meglio la fama per dei ruoli importanti al cinema e soprattutto per sbancare sulle passerelle, diventando una delle modelle più apprezzate.

Il traguardo più recente, la maternità a marzo 2021, che l’ha resa ancora più radiosa.

La dieta di Emily Ratajkowski

Se la bellezza acqua e sapone è un dono naturale, un fisico come il suo non lo si ottiene certo per caso. Ma questo non vuol dire che ricorra a regimi alimentari drastici o a sessioni intense di allenamento. Fra le tante diete dei vip la sua è certamente la più semplice da replicare.

Stile di vita

Si può definire come una testimonial del vivere healthy: un alimentazione sana e movimento adeguato. La top model non è una fanatica del fitness, e infatti non frequenta le palestre né ha un personal trainer. Preferisce piuttosto camminare e passeggiare con le amiche, e fare trekking quando ne ha la possibilità. Il suo stile di vita rilassato è accompagnato anche dallo yoga, due volte alla settimana, che pratica per rigenerarsi e mantenersi tonica.

I pasti

Anche la sua dieta è molto equilibrata, regolare e povera di grassi. Per colazione predilige caffè e un dolce, che le dà energia per la giornata. Il pranzo è generalmente più leggero, ricco di verdure e proteine. Ama concedersi anche la carne e i cupcakes, suoi alimenti preferiti. Non salta mai i pasti, neanche gli spuntini, che spezzano il digiuno fra i pasti principali. A chi le chiede della sua dieta e come avere un fisico come il suo risponde che ogni donna è diversa e che le sue ammiratrici dovrebbero uscire dagli stereotipi femminili e dai modelli fisici preconfezionati, e valorizzare i propri punti di forza.

Le centrifughe di L.A.

Sul fronte bevande Emily è ghiotta di succhi di frutta e centrifugati, una vera chicca di Los Angeles. La modella è in particolare appassionata a quelle di Pressed Juicery, un negozio di centrifughe basato su cibo organico eco friendly. La loro mission è aiutare il corpo con un nutrimento semplice e salutare, affinché le sue funzioni siano ottimali e possiamo affrontare la giornata con molta energia. Quello preferito da Emily è a base di curcuma e barbabietola.