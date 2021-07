Fra le showgirl più apprezzate nel panorama italiano Elisabetta Gregoraci non passa inosservata grazie alla sua forma smagliante. Ha superato i 40 anni ma è sempre bellissima, grazie al suo stile di vita sano. Visto il suo fisico scolpito molte si chiedono quale dieta segua Elisabetta Gregoraci.

Lei non ne ha mai fatto mistero: alimentazione nostrana al 100% e tanto sport.

Elisabetta Gregoraci: chi è

Originaria di Soverato, in provincia di Catanzaro, muove i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo nel 1997 partecipando a Miss Italia. Da allora inizia a calcare le passerelle, sfilando, tra gli altri, per Armani e Dolce e Gabbana e ottiene alcuni ruoli sul piccolo schermo. Lavora come velina, valletta e conduttrice (tutt’oggi) per numerosi programmi, e nel 2005 è protagonista della cronaca rosa per la sua relazione con Flavio Briatore.

Durante il matrimonio, ormai concluso, con l’imprenditore nasce il figlio Nathan Falco.

La dieta di Elisabetta Gregoraci

Sebbene abbia affermato che il lavoro di mamma sia ciò che le permette di bruciare più calorie, la splendida showgirl non si tiene in forma solo così. Il suo fisico scolpito è il risultato di una dieta ricca e sana combinata a tanta attività fisica.

La dieta mediterranea

Da vera italiana e calabrese Elisabetta è una buona forchetta e apprezza il buon cibo.

Ha infatti optato per la classica dieta mediterranea, che utilizza tutti i gruppi alimentari e dà all’organismo gli elementi nutrizionali di cui ha bisogno. Non è una grande fan delle diete iperproteiche, molto in voga ma che sovraccaricano i reni. Nel piano alimentare di Elisabetta un “must” è senz’altro la pasta, preferibilmente di kamut, che è un grano con i semi più grandi rispetto a quelli del comune frumento, di conseguenza ne basta meno per saziarsi.

Non mancano anche le verdure e le proteine: carne o pesce che alterna durante le cene. Insieme a questa dieta la showgirl beve molta acqua ed evita le bibite gassate, ricche di zuccheri.

Lo sport

Elisabetta ha affermato di avere un metabolismo veloce, ma per compensare i ricchi piatti della cucina italiana pratica un’adeguata dose di movimento. È infatti una donna molto attiva e amante dell’attività fisica sin da bambina. Ha praticato karate per dieci anni e atletica leggera per due anni, rimanendo in forma anche dopo la gravidanza. Oggi si dedica a vari sport: CrossFit, Krav Maga e jogging. Sui suoi canali social, ad esempio, ha fatto sapere di praticare la corsa due volte alla settimana per circa 20 minuti, più cinque minuti in salita (sul tapis roulant in pendenza). È una vera e propria appassionata di sport, che la stimola a fare sempre più movimento e da cui ne ricava un grande benessere psico-fisico.