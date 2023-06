Dieta di giugno: come perdere peso in estate

La dieta di giugno aiuta a perdere peso e a restare in forma, nonostante il caldo tipico della stagione estiva che, in diversi livelli, potrebbe, persino, compromettere il risultato finale. Vediamo insieme i dettagli.

Dieta di giugno

La perdita di peso può essere una vera e propria impresa durante tutto l’anno, ma lo è, a maggior ragione, con il cambio di stagione e il caldo tipico della stagione estiva. Non è, infatti, un caso, che il tempo possa influenzare, in positivo o negativo, sia il percorso intrapreso che il risultato finale.

Mantenere un peso forma ottimale è importante non solo per una questione estetica, ma anche e soprattutto per il proprio benessere psicofisico. Alimentazione corretta ed esercizio fisico regolare sono, a questo proposito, fondamentali. Le due cose non si escludono a vicenda ma, al contrario, per funzionare, l’una ha bisogno dell’altra e viceversa.

La dieta di giugno è stata progettata proprio con questo proposito. Vediamo insieme i dettagli.

Dieta di giugno: consigli

La dieta di giugno è semplice da seguire perché sfrutta gli alimenti tipici della stagione estiva per perdere peso e restare in forma, in modo semplice e, soprattutto, senza stravolgere l’organismo. In sostanza, una dieta che non impone e non priva ma che, al contrario, dà importanza alla qualità degli alimenti, consigliando, al limite, di non esagerare nelle porzioni.

Tenendo conto che siamo ormai in piena estate, sia per perdere peso e sia per gestire le ondate di caldo in arrivo, l’alimentazione, dunque, gioca un ruolo principale. Questa deve essere leggera, ricca di alimenti freschi e genuini. Attenzione alla giusta combinazione degli alimenti, sia per restare in forma e sia per restare in salute. Allo stesso tempo, fate attenzione a quello che bevete. Le bevande tipicamente estive, ad esempio, sono ricche di zuccheri aggiunti. Berle regolarmente vuol dire non solo mettere su peso e disidratarsi, ma anche esporre l’organismo a patologie legate all’aumento di peso e all’obesità che, diversamente, si sarebbero anche potute evitare. Preferite a queste bevande tipicamente estive l’acqua che, oltre ad essere sana, aiuta a combattere la ritenzione idrica e a mantenere elevati i livelli di idratazione dell’organismo.

La dieta di giugno, dunque, predilige il consumo regolare di alimenti freschi e genuini, frutta e verdura, piatti fresche e, in generale, un consumo ben distribuito, nell’arco della settimana, di fibre e proteine.

